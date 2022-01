Neuer Verteidiger vom HCD – SCB verpflichtet Zgraggen und einen neuen Athletiktrainer Der SC Bern vermeldet für die kommende Saison je eine Verstärkung auf der Spieler- und der Trainerbank. Er bedient sich dafür beim HC Davos. pd

Verteidiger Jesse Zgraggen (vorne) zieht es von Davos nach Bern. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Als neuen Verteidiger hat der SCB für die kommenden zwei Saisons Jesse Zgraggen verpflichtet. Der in Kanada geborene Zgraggen spielt seit 2014 in der höchsten Schweizer Liga. Nach vier Jahren beim HC Ambrì-Piotta und drei Saisons beim EV Zug spielt der 28-jährige Verteidiger nun beim HC Davos. Zgraggen hat inzwischen 365 NL-Spiele absolviert und dabei 65 Scorerpunkte (12 Tore / 55 Assists) erzielt.

«Jesse Zgraggen hat 2021 mit dem EVZ den Titel gewonnen. Er weiss, was es braucht, um Meisterschaften zu gewinnen und spielt sein bestes Eishockey in den Playoffs», lässt sich SCB-Sportchef Andrew Ebbett in einer Mitteilung des Vereins vom Dienstag zitieren.

Steven Lingenhag neuer Athletiktrainer

Ebenfalls auf Beginn der Saison 2022/23 verpflichten die Berner zudem einen neuen Athletiktrainer: Der 29-jährige Steven Lingenhag wird Nachfolger von Roland Fuchs, der sein Engagement Ende Saison nach zehn Jahren beendet.

Lingenhag ist seit 2014 als Athletic- und Off Ice-Coach beim HC Davos engagiert. 2018 hat er die Verantwortung für die erste Mannschaft übernommen. Beim SCB wird Lingenhag den Bereich Athletik in der ersten Mannschaft leiten und zudem auch eine Mitverantwortung bei SCB Future tragen. Für Lingenhag ist mit dem Engagement eine Rückkehr nach Bern verbunden, wo er Sportwissenschaft studiert hat.

