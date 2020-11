National League – SCB kassiert dritte Niederlage in Folge, Zug ringt Biel nieder Der SC Bern tut sich unter dem neuen Trainer Don Nachbaur weiterhin schwer und kassiert gegen Davos eine 2:6-Heimpleite. Zug kommt derweil zu einem glücklichen Sieg in Biel. Tobias Ochsner

Der SC Bern verliert zum dritten Mal in Folge Der SC Bern kommt weiterhin nicht auf Touren. In einer spektakulären Partie unterliegen die Mutzen dem HC Davos mit 2:6. Für die Berner ist es die dritte Niederlage in Serie. freshfocus/Claudio de Capitani Bern mit Blitzstart, Davos zieht nach Den Bernern gelingt eigentlich ein Start nach Mass: Nach nur 57 Sekunden trifft Scherwey bereits zur Führung. Davos kann in der Person von Thornton allerdings umgehend reagieren und danach das Spieldiktat an sich reissen. KEYSTONE/Peter Klaunzer 1 / 7

Corona diktiert weiterhin den Spielplan in der National League. Von den ursprünglich angesetzten sechs Partien konnten am Dienstagabend lediglich drei ausgetragen werden, nachdem sich am Dienstagmittag auch noch die ZSC Lions wegen zwei namentlich nicht genannten positiven Covid-19-Fällen vorsorglich in die Quarantäne verabschiedeten. Als einzige Teams in der Liga mussten sich nur noch der SC Bern und der HC Davos bislang nicht in Isolation begeben.

HCD reagiert nach neuerlichem Fehlstart

Und ausgerechnet diese beiden Teams trafen sich am Dienstagabend zum Direktduell. Abgesehen von den negativen Corona-Tests verlief der Saisonstart für die beiden Teams nicht eben positiv – mit einem Tabellenrang im unteren Drittel und zuletzt zwei Niederlagen. Entsprechend gross wird die Erleichterung beim HCD sein, diesen Klassiker gegen den SCB mit 6:2 zu seinen Gunsten entschieden zu haben. Der Rekordmeister gibt dadurch die Rote Laterne an die SCL Tigers weiter. Der Sieg war verdient, fiel aber zu hoch aus.

Der HCD erlebte zunächst wie schon bei der 3:6-Niederlage im letzten Spiel gegen die ZSC Lions einen Horror-Start. Damals gerieten die Davoser bereits nach 21 Sekunden in Rückstand, dieses Mal schlug es nach 57 Sekunden ein. Tristan Scherwey brachte den Puck zum 1:0 für den SCB im Tor unter. Doch die Bündner konnten postwendend reagieren. Nur 21 Sekunden später ging Joe Thornton vor dem Berner Tor vergessen, was eine ganz schlechte Idee ist. Der 41-jährige NHL-Saurier, der sich mit Spielen für den HCD auf die Saison in Nordamerika vorbereitet, hatte keine Probleme, auszugleichen. Und als Perttu Lindgren in der 11. Minute das 2:1 gelang, war der Fehlstart mehr als korrigiert.

Dem SCB fehlt die Effizienz

Es war ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams mit Regelmässigkeit Glanzpunkte setzen konnten, indem sie konsequent die Offensive suchten, aber dadurch auch ihre Defensivarbeit immer wieder fast grob fahrlässig vernachlässigten. So konnte Inti Pestoni genauso unbedrängt den 2:2-Ausgleich markieren, wie kurz später Chris Egli die erneute Davoser Führung, indem ihm auf dem Flügel seitens des SCB schlicht keine Beachtung geschenkt wurde.

Im Schlussdrittel drückten die Berner mit Vehemenz auf den Ausgleich. Doch Gaëtan Haas, Calle Andersson und Thomas Rüfenacht vergaben aus besten Abschlusspositionen. Besser machte es im Gegenzug Yannick Frehner, der zum entscheidenden 4:2 für den HCD traf. Erst beim Videostudium konnten die Refs erkennen, dass der Puck bei seinem Schuss tatsächlich hinter der Linie war. Und so hatte die Linie mit Egli, Frehner und Simon Knak letztlich den Hauptanteil am Davoser Sieg.

Biel mit vierter Niederlage in Folge

Nach Corona-Fällen im Team meldeten sich der EHC Biel und der EV Zug frisch aus der Quarantäne in den Spielbetrieb zurück. Eigentlich schien es, dass die Tage in den eigenen vier Wänden den Bielern besser bekommen sind. Sie taten mehr fürs Spiel, zeigten sich sehr bemüht und agil. Trotzdem verloren sie am Ende mit 4:5 nach Verlängerung, weil sie einmal mehr zu viele Tore kassierten. Für Biel ist es die vierte Niederlage in Folge.

Die Seeländer, bei denen Jason Fuchs doppelt traf, lagen drei Mal in Führung und trotzdem brachten den Sieg nicht ins Trockene. Denn der EVZ hatte stets eine Antwort parat, obwohl er seinerseits nicht sein bestes Spiel zeigte. Yannick Zehnder gelangen wie Fuchs ebenfalls zwei Tore. Der eigentliche Matchwinner war aber Verteidiger Santeri Alatalo, der zwei Treffer vorbereitete und das entscheidende Tor in der Verlängerung erzielte.

Zug musste auf die zwei Verteidiger Dominik Schlumpf (verletzt) und Jesse Zgraggen (gesperrt) verzichten, wodurch der erst 17-jährige U-18-Nationalspieler Dario Sidler zu seinem National-League-Debüt kam. Eiszeit erhielt er aber lediglich während 85 Sekunden.

Nättinen erstmals ohne Tor

Goalie Benjamin Conz, Verteidiger Christian Pinana und Stürmer Dario Rohrbach fehlten zwar noch, weil deren Quarantäne noch bis um Mitternacht läuft, trotzdem meldete sich der ebenfalls von mehreren Corona-Fällen tangierte HC Ambri-Piotta auswärts beim HC Fribourg-Gottéron auf dem Eis zurück. Da die Leventiner aber auch noch auf die verletzten Schlüsselspieler Marco Müller und Matt D’Agostini verzichten mussten, fehlte es dann aber doch an der nötigen Substanz. Und so kamen die Fribourger letztlich zu einem ungefährdeten 4:2-Erfolg, es war ihr fünfter Sieg aus den letzten sechs Spielen.

Die Entscheidung fiel innert sechs Minuten, als David Desharnais, Kilian Mottet und Mauro Jörg ein 1:1 in ein 4:1 verwandelten. Ambris Goalgetter Julius Nättinen blieb erstmals auf Schweizer Eis ohne Torerfolg. Zuvor hatte der 23-jährige Finne stets getroffen und in 5 Spielen 8 Treffer markiert. (mal)

Telegramme

Bern – Davos 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

0 Zuschauer. – SR Lemelin/Müller, Obwegeser/Burgy.

Tore: 1. (0:57) Scherwey (Blum) 1:0. 2. (1:18) Thornton (Marc Aeschlimann) 1:1. 11. Lindgren (Baumgartner) 1:2. 22. Zryd (Blum, Jeffrey) 2:2. 27. Egli (Meyer) 2:3. 54. Frehner (Knak) 2:4. 58. (57:07) Turunen (Lindgren) 2:5. 59. (58:55) Meyer (Corvi) 2:6 (ins leere Tor). – Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen Davos. – PostFinance-Topskorer: Brithén; Ambühl.

Bern: Karhunen; Untersander, Henauer; Thiry, Blum; Andersson, Beat Gerber; Zryd; Scherwey, Jeffrey, Pestoni; Sciaroni, Brithén, Moser; Praplan, Haas, Ruefenacht; Jeremi Gerber, Heim, Bader; Neuenschwander.

Davos: Mayer; Nygren, Jung; Barandun, Paschoud; Heinen, Kienzle; Buchli; Marc Wieser, Corvi, Ambühl; Baumgartner, Lindgren, Turunen; Marc Aeschlimann, Thornton, Meyer; Frehner, Egli, Knak.

Bemerkungen: Davos ohne Du Bois, Guerra, Herzog, Hänggi, Palushaj, Rubanik, Stoop und Dino Wieser (alle verletzt). Bern von 57:35 bis 58:55 ohne Torhüter.

Biel – Zug 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1) n.V.

1 Zuschauer. – SR Hebeisen/Piechaczek, Fuchs/Wolf.

Tore: 3. Zehnder (Albrecht, Leuenberger) 0:1. 8. Fuchs (Moser) 1:1. 12. Fuchs (Lindbohm, Moser) 2:1. 24. Kovar (Alatalo, Cadonau) 2:2. 28. Pouliot (Rajala, Rathgeb/Powerplaytor) 3:2. 38. Zehnder (Alatalo/Powerplaytor) 3:3. 49. Hügli (Cunti, Pouliot/Powerplaytor) 4:3. 54. Simion (Kovar, Alatalo) 4:4. 63. Alatalo (Kovar) 4:5. – Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 plus 10 Minuten (Klingberg) gegen Zug. – PostFinance-Topskorer: Moser; Hofmann.

Biel: van Pottelberghe; Rathgeb, Fey; Kreis, Moser; Lindbohm, Forster; Ulmer, Sartori; Fuchs, Pouliot, Rajala; Hofer, Cunti, Künzle; Kohler, Nussbaumer, Hügli; Kessler, Gustafsson, Tanner.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Cadonau, Alatalo; Wüthrich, Stadler; Sidler; Simion, Kovar, Hofmann; Martschini, Senteler, Thorell; Klingberg, McLeod, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder; Thürkauf.

Bemerkungen: Biel ohne Brunner, Lüthi und Ullström (alle verletzt), Zug ohne Schlumpf (verletzt), Gross, Langenegger (beide krank) und Zgraggen (gesperrt).

Fribourg-Gottéron – Ambri-Piotta 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

1 Zuschauer. – SR Salonen/Fluri, Stuber/Stalder.

Tore: 10. Stalberg (Desharnais) 1:0. 27. Flynn (Nättinen) 1:1. 32. Desharnais (Stalberg) 2:1. 34. Mottet 3:1. 38. Jörg (Marchon) 4:1. 52. Novotny (Horansky, Flynn) 4:2. – Strafen: je 4mal 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Gunderson; Nättinen.

Fribourg-Gottéron: Berra; Sutter, Jecker; Gunderson, Chavaillaz; Aebischer, Abplanalp; Kamerzin, Schaller; Mottet, Desharnais, Stalberg; DiDomenico, Schmid, Herren; Sprunger, Marchon, Bougro; Rossi, Walser, Jörg.

Ambri-Piotta: Ciaccio; Fora, Ngoy; Hächler, Fischer; Fohrler, Pezzullo; Zaccheo Dotti; Trisconi, Novotny, Horansky; Nättinen, Flynn, Zwerger; Grassi, Dal Pian, Kneubuehler; Neuenschwander, Goi, Mazzolini; Kostner.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Bykow, Furrer, Jobin (alle verletzt), Hughes (krank) und Brodin (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Bianchi, D’Agostini, Isacco Dotti, Incir, Müller (alle verletzt), Conz, Pinana und Rohrbach (alle krank). Ambri-Piotta von 58:54 bis 59:28 und ab 59:45 ohne Torhüter.

Rangliste: 1. Lausanne 10/22. 2. Zug 8/19. 3. ZSC Lions 11/18. 4. Fribourg-Gottéron 8/17. 5. Genève-Servette 6/12. 6. Rapperswil-Jona Lakers 8/11. 7. Lugano 6/9. 8. Bern 9/9. 9. Ambri-Piotta 10/9. 10. Davos 6/7. 11. Biel 7/6. 12. SCL Tigers 7/5.

SC Bern 2 : 6 HC Davos