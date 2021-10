Neuer Stürmer – SCB holt Christian Thomas «zurück» Der Kanadier verstärkt den SC Bern für den Rest der Saison. 2019/20 lief er schon einmal für die Berner auf, ehe die Meisterschaft abgebrochen wurde.

Ende Februar 2020 lief Christian Thomas in einem einzigen Spiel im Trikot des SC Bern auf. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der SC Bern hat für den Rest der laufenden Saison den Stürmer Christian Thomas verpflichtet. Das teilt der Verein am Dienstag mit. Der 29-jährige Kanadier war bereits am Ende der Saison 2019/20 in Bern. In seinem einzigen Einsatz für den SCB gelang ihm damals ein Tor. Anschliessend wurde die Saison abgebrochen.

In der Saison 2020/21 stand Christian Thomas dann bei Kookoo in Finnland unter Vertrag, wo er in 34 Spielen 25 Scorerpunkte (12 Tore und 13 Assists) erzielte. Die laufende Saison hat der Angreifer in der KHL bei Barys Nur-Sultan begonnen. 2018 gehörte Christian Thomas zum Olympia-Kader Kanadas und kam in allen sechs Spielen (1 Tor, 1 Assist) zum Einsatz. Der Kanadier wird am Mittwoch in Bern eintreffen.

«Wir haben Ausländer im Team, die seit einiger Zeit angeschlagen sind. Deshalb benötigen wir in diesem Bereich Spielraum. Christian Thomas kennt Bern bereits und seine Qualitäten passen bestens in unsere Liga», lässt sich Andrew Ebbett in der Mitteilung zitieren. Der heutige SCB-Sportchef war bei Thomas’ Kurzengagement in Bern dessen Teamkamerad.

Ein Spiel, ein Tor: Bislang weist Christian Thomas beim SCB eine 100-prozentige Trefferquote auf. Foto: Anthony Anex (Keystone)

