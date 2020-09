Wegen Besucherschwund – SCB-Gastroimperium wird kleiner Die SCB-Tochterfirma Sportgastro stösst die Traditionsbeiz Mappamondo noch vor Vertragsende ab. Wegen Corona war besonders der Saal zu wenig belegt. Markus Dütschler

Das Restaurant Mappamondo an der Länggassstrasse bekommt neue Wirte: Sportgastro stösst den Betrieb vorzeitig ab. Foto: Adrian Moser

Die Restaurantgruppe der SCB-Firma Sportgastro AG trennt sich von einem seiner zehn Betriebe: Per Ende Jahr will das Gastrounternehmen das Restaurant Mappamondo an der Berner Länggassstrasse schliessen. Der Vertrag läuft ohnehin per Mai 2021 aus. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Rugenbräu-Unternehmens J. Hofweber und Cie. AG hervor, die Eigentümerin der Liegenschaft ist.