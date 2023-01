Baustelle bis 2024 – SBB starten mit Bauarbeiten am Bahnhof Langenthal Der Bahnhof Langenthal soll barrierefrei werden und erhält eine neue Passage für Fussgängerinnen und Velofahrer. Am Montag haben die Bauarbeiten begonnen.

Das Perron am Gleis 14 beim Bahnhof Langenthal wird erhöht. Bild: Marcel Bieri

Die SBB haben am Montag die Bauarbeiten für einen barrierefreien Zugang zum Bahnhof Langenthal und eine neue Bahnhofpassage in Angriff genommen. Die Passage ersetzt die bestehende Personenunterführung und dient neu auch dem Veloverkehr.

Im Bahnhof erhöhen die SBB das Perron am Gleis 14 und das Mittelperron am Gleis 2 und 3. Dieses wird zusätzlich verbreitert, so dass mehr Platz für Reisende geschaffen wird. Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich Ende 2024. Es kann zu Einschränkungen kommen. Das Fahrplanangebot bleibt unverändert, wie die SBB am Montag mitteilten.

Das Projekt der SBB ist eingebettet in weitere bauliche Tätigkeiten am Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Langenthal. Diese werden unter der Federführung der Stadt umgesetzt.

Den südlichen Bahnhofplatz will die Stadt mit barrierefreien Bushaltestellen ausrüsten und zwei neue, unterirdische Velostationen bauen. Auf den Gewerbeflächen nördlich der Bahngleise ist ein neues, urbanes Quartier geplant. Der neue Bahnhofplatz im Norden soll dereinst Herzstück des Quartiers werden.

SDA/Miriam Schneuwly

Fehler gefunden?Jetzt melden.