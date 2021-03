Nach dem Abgang von Andreas Meyer – SBB-Mitarbeitende vertrauen der Chefetage wieder Eine Befragung unter den SBB-Mitarbeitenden zeigt: Neu-Chef Vincent Ducrot kommt deutlich besser an als sein Vorgänger. Einziger Wermutstropfen: Beim Topkader gehts in die andere Richtung. Philipp Felber-Eisele

Ex-Chef Andreas Meyer und der heutige CEO-Vincent Ducrot bei der symbolischen Stabsübergabe Ende März 2020. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Es war für die Chefetage eher eine schmerzhafte Übung: Regelmässig fühlen die SBB ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern per Umfrage den Puls. Die früheren Erhebungen zeigten: Die Stimmung war mies, die Zufriedenheitswerte in den vergangenen Jahren teilweise sehr tief. So lag das Vertrauen in die Konzernleitung im Jahr 2019 bei nur 46 von 100 Punkten. Mit diesen Umfragewerten straften die Mitarbeitenden den abtretenden Andreas Meyer ab.

Seine Erklärung damals war, die Konzernleitung sei teilweise ein Ventil für das, was auf anderen Stufen nicht optimal funktioniere. Meyer räumte aber ein, dass diese Zahlen verständlich seien, «wenn man sieht, was wir besonders auch in diesem Jahr für Herausforderungen hatten».