64-Millionen-Bauprojekt – SBB ersetzen im Sensetal eine ganze Bahnlinie Neue Gleise, längere und höhere Perrons und ein neuer Bahnhof: Bis im Dezember bauen die SBB die Strecke durchs Sensetal um.

Laupen erhält einen neuen Bahnhof, Flamatt ein höheres Perron und die ganze Strecke dazwischen neue Gleise: Ab Dezember verkehren dann längere Züge durch das Sensetal. Bild: Urs Baumann

Für 64 Millionen Franken erneuern die SBB derzeit die Bahnlinie von Flamatt FR nach Laupen BE. Wenn die Arbeiten zu Ende sind, kann die Betreiberin der Berner S-Bahn, die BLS, auf der Linie zwischen Laupen und Langnau zur Hauptverkehrszeit längere Züge einsetzen.

Im Auftrag der Sensetalbahn erneuern nämlich die SBB nicht nur die Bahnlinie an sich, wie sie am Montag anlässlich einer Baustellenbesichtigung in Neuenegg bekanntgab. Sie bauen auch die Haltestellen von Flamatt FR bis Laupen aus und machen sie barrierefrei.

Die Perrons werden nach Abschluss der Bauarbeiten 220 Meter lang sein und den Vorgaben des Behindertengesetzes entsprechen, sich also 55 Zentimeter über dem Gleisbett befinden. In Laupen baut die SBB einen komplett neuen Bahnhof 300 Meter östlich des heutigen Gebäudes.

Schon seit Ende des vergangenen Jahres fahren zwischen Flamatt und Laupen keine Züge mehr, sondern Busse. Der gesamte Bahnkörper ist entfernt worden, also Gleise, Schwellen, Schotter. Bis Dezember dieses Jahres wollen die SBB die Arbeiten abschliessen.

Gemäss SBB kosten die Arbeiten rund 64 Millionen Franken.

