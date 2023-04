Ukraine-Blog: Fotos, Fakes und Fragen – Satellitenbilder zeigen neue Massengräber in Mariupol Google hat erstmals seit Beginn der russischen Invasion die Satellitenbilder von Mariupol aktualisiert. Zu sehen sind neben dem Ausmass der Zerstörung auch neue Grabanlagen. Michelle Muff

Die Gefechte haben Mariupol in Schutt und Asche gelegt. Foto: Google Earth

Zersprengte Wohnblocks, zerstörte Strassen, zerbombte Felder: Google hat zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine die Satellitenbilder von Mariupol aktualisiert. Auf Google Maps und Google Earth ist nun die Zerstörung ersichtlich, die die Kämpfe in allen Teilen der besetzten ukrainischen Stadt angerichtet haben. Wer die Programme öffnet, in der Suchleiste Mariupol eingibt und ranzoomt, kann nachvollziehen, wie schlimm die Gefechte waren.

Die Stadt wurde kurz nach Beginn des Angriffskrieges von den russischen Streitkräften belagert und geriet unter schweren Beschuss. Während mehrerer Wochen tobten die Kämpfe, zahlreiche Soldaten und Zivilisten verschanzten sich in den Kellern des Asowstal-Stahlwerks. Am 20. Mai 2022 ergaben sich die letzten ukrainischen Kämpfer. Seit diesem Tag steht Mariupol unter russischer Besatzung. Nach Angaben der ukrainischen Behörden sollen rund 25’000 Menschen das Leben bei den Gefechten in Mariupol verloren haben.

Auf einer Aufnahme, die ein Vorher-nachher-Bild des Stadtzentrums zeigt, wird deutlich, dass kaum ein Gebäude von den Angriffen verschont geblieben ist. Die neuen Fotos der verschiedenen Stadtteile wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Kriegsbeginn aufgenommen.

Auf den Satellitenbildern sind zudem zahlreiche neue Gräber erkennbar: Das kremlkritische russische Nachrichtenportal «Meduza» verglich die neuen Aufnahmen vom Staryi-Krim-Friedhof im Nordosten der Stadt mit Bildern der Grabanlage vor Ausbruch des Krieges. Von blossem Auge ist zu sehen, dass viele der bestehenden Parzellen mit Gräbern aufgefüllt wurden und südlich des Friedhofs neue Grabsektoren ausgehoben wurden. «Meduza» geht von mehreren Hundert neuen Gräbern aus. Viele von ihnen sind gemäss dem Portal nicht mit den Namen der Toten gekennzeichnet.

1 / 2 Auf den Bildern sind neue Gräber erkennbar. Foto: Google Earth

Auch Petro Andrjuschtschenko, ein Berater des Exil-Bürgermeisters von Mariupol, schreibt auf Telegram, dass auf den Bildern neue Massengräber erkennbar seien. «Wir haben die Karte aller Friedhöfe im Detail studiert. Und wir haben neue Sektoren von Massengräbern auf dem Novotroitske-Friedhof gefunden.» Der Friedhof im Nordosten der Stadt war gemäss Andrjuschtschenko bis Juli 2023 geschlossen und wurde von den Besatzern kontrolliert. Es sei derzeit nicht bekannt, wer in welchem Zeitraum dort begraben worden sei: «Wir werden versuchen, so viel wie möglich herauszufinden. Die Wahrheit wird aber erst nach der Rückeroberung von Mariupol endgültig festgestellt werden.»

Diese Bilder sollen laut Andrjuschtschenko die neuen Gräber in Mariupol zeigen. Foto: Telegram

Auch das Stadttheater, das bei einer Bombardierung durch russische Streitkräfte am 16. März 2022 zerstört wurde, ist auf den Aufnahmen erkennbar. Vor dem Eingang des Theaters ist der russische Schriftzug «Kinder» auf dem Boden zu sehen, der die russischen Streitkräfte von einem Angriff auf das Gebäude hätte abhalten sollen. Zum Zeitpunkt der Bombardierung versteckten sich mehrere Hundert Zivilisten in dem Gebäude. Gemäss Associated Press wurden bei dem Angriff etwa 600 Personen getötet.

1 / 2 Das Stadttheater nach dem Bombenangriff. Foto: Google Earth

Auf den neuen Satellitenbildern sind bei zahlreichen Häusern und Wohnblocks die Grundrisse zu sehen, da die Hausdächer weggesprengt wurden. Nach Angaben der ukrainischen Stadtverwaltung wurden rund 90 Prozent aller Gebäude in Mariupol zerstört. In der ganzen Stadt laufen derzeit Pläne zum Wiederaufbau durch die russischen Besatzer. Für Putin ist Mariupol militärisch wichtig: Nach der Eroberung wurde die Stadt nach und nach zu einem Logistikzentrum umgebaut. Erst vor einem Monat besuchte Putin das besetzte Mariupol und begutachtete die angeblichen Restaurierungsarbeiten.



Zahlreiche Gebäude, darunter auch Wohnblocks, wurden zerstört. Foto: Google Earth

Auf Twitter äusserten sich zahlreiche Personen zu den neuen Satellitenbildern und sprachen den Ukrainern und Ukrainerinnen ihr Beileid aus. Auch Andrij Jermak, Leiter des Präsidialamts der Ukraine, kommentierte die Bilder. In einem Tweet schrieb er: «Mariupol. Vor und nach dem Einmarsch der russischen Barbaren.» Trotzdem gab er sich hoffnungsvoll und fügte hinzu: «Wir werden wiederkommen. Mariupol wird irgendwann wieder zu einer friedlichen und blühenden ukrainischen Stadt werden.»

