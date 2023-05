Marode Erdgasinfrastruktur in Zentralasien – Satellitenbilder zeigen gewaltige Methanemissionen in Turkmenistan Eine Analyse zeigt auf, dass vergangenes Jahr 4,4 Millionen Tonnen Methan freigesetzt wurden. Das entspricht der Klimabelastung, die Grossbritannien durch seinen CO₂-Ausstoss in einem ganzen Jahr produziert. Simon Angelo Meier

Sogar vom All aus messbar: Ein Satellit der NASA hat im Oktober 2022 grosse Emissionen von Methan östlich von Hazar in Turkmenistan gemessen. Foto: NASA, JPL-Caltech (AFP)

Turkmenistan gehört zu den weltweit grössten Emittenten des hochpotenten Treibhausgases Methan. Eine neue Untersuchung des auf satellitengestützte Erdbeobachtung spezialisierten Unternehmens Kayross im Auftrag des «Guardian» zeigt, dass Methanlecks aus den beiden wichtigsten Gasfeldern im Osten und Westen Turkmenistans dazu führten, dass 2022 insgesamt 4,4 Millionen Tonnen Methan freigesetzt wurden. Das entspricht wegen der hohen Treibhauswirkung des Gases rund 366 Millionen Tonnen CO₂, was der Menge, die Grossbritannien in einem ganzen Jahr produziert, gleichkommt. In der Schweiz wurden gemäss dem Bundesamt für Umwelt 2021 45,2 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid ausgestossen.

Kayross untersuchte mit Satellitendaten Methanemissionen von 2019 bis 2022 und entdeckte während dieses Zeitraums 840 Fälle von Superemissionen in Turkmenistan. Bei diesen Ereignissen wurden von einzelnen Anlagen mehrere Tonnen Methan pro Stunde freigesetzt. Die meisten der Anlagen, aus denen das Methan austrat, gehörten laut Kayross Turkmenneft, einer der beiden staatlichen Ölgesellschaften. Kein anderes untersuchtes Land hatte nur annäherend so viele Vorfälle von Megaemissionen zu verzeichnen. Eine vergangenes Jahr veröffentlichte Studie zeigte auf, dass die Westküste Turkmenistans einer der grössten Emmissions-Hotspots von Methan auf der Welt ist.

Zwei Hotspots im Osten und Westen des Landes: Die Satelliten-Analyse von Kayross zeigt für den Zeitraum zwischen 2019 bis 2022 massive Methanemissionen über den westlichen- und östlichen Gasfeldern von Turkmenistan. Foto: Kayross SAS

Die weltweiten Methanemissionen haben seit 2007 stark zugenommen. Methan ist laut wissenschaftlichen Messungen für rund 30 Prozent des globalen Temperaturanstiegs seit Beginn der industriellen Revolution verantwortlich. Die beschleunigte Freisetzung des Gases stellt ein zentrales Problem bei der Erreichung der Pariser Klimaziele dar, die globale Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten und Klimakipppunkte wie das irreversible Auftauen der methanhaltigen Permafrostböden oder das Abschmelzen der Gletscher und Eiskappen zu verhindern.

Zunehmender internationaler Druck

Das dünn besiedelte Land in Zentralasien mit nur 6,3 Millionen Einwohnern wird seit seiner Unabhängigkeit 1991 weitgehend totalitär geführt. Diktator Gurbanguli Berdimuchammedow verfügt mit seinen beiden Petroliumfirmen Turkmengaz und Turkmenneft über die viertgrössten Erdgasreserven der Welt. Die zur Förderung und Verarbeitung der fossilen Treibstoffe nötige Infrastruktur wird nur unzureichend instand gehalten. Die Anlagen stossen mehr Methan pro verarbeitete Einheit Öl und Gas aus als jedes andere Land.

Anlässlich der immer offenkundiger werdenden Auswirkungen der Klimaerwärmung beginnt der internationale Druck auf das zentralasiatische Land zuzunehmen. Einer der Gründe ist die UNO-Klimakonferenz in Dubai (COP 28) Ende dieses Jahres, anlässlich derer die diplomatischen Bemühungen mit Turkmenistan intensiviert wurden und die maroden Öl- und Gasförderungsanlagen modernisiert werden sollen: Saamir Elshihabi, Leiter für die Energiewende bei der COP 28, erklärte anlässlich des Internationalen Investitionsforums Turkmenistan in Dubai Ende April: «Wir sehen dies als eine grosse Chance für Turkmenistan. In der Vergangenheit waren Öl und Gas nicht Teil der COP-Gespräche. Dieses Jahr nehmen wir diese Verantwortung sehr ernst», wie Bloomberg berichtete.

Auch US-Aussenminister Antony Blinken erörterte mit seinem turkmenischen Kollegen Raschid Meredow die Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Verringerung der Methanemissionen, als sich die beiden vergangenen Monat in Washington trafen. Durch die Reparatur von nur 29 zentralen Anlagestücken wie Ventilen oder Rohren liesse sich gemäss einer vergangenes Jahr veröffentlichten Studie der Grossteil der Methanlecks in Turkmenistan stoppen.

Umstellung von Verbrennen auf Ablassen von Methan

Gemäss dem «Guardian» hat die Zunahme an Methanlecks neben der maroden Infrastruktur mit einem Wechsel von Verbrennen zu Ablassen des Methans zu tun: Beim Verbrennen von Methan entsteht hauptsächlich CO₂. Beim sogenannten «Venting» wird das unsichtbare Gas einfach unverbrannt in die Luft entlassen. Bis vor kurzem war solches abgelassenes Gas nur schwer mittels Satelliten zu erkennen. Weil Methan eine 28 Mal so starke Treibhauswirkung wie Kohlendioxid hat, ist die Entlüftung die deutlich klimaschädlichere Variante.

Stein des Anstosses: Eine Gasaufbereitungsanlage im Galkynysch-Gasfeld im Osten Turkmenistans. Foto: Imago

Dank Fortschritten in der Satellitentechnologie konnte das Ablassen von Methan in den vergangenen Jahren besser untersucht werden. Antoine Rostand, Präsident von Kayrros, betonte gegenüber dem «Guardian» die Notwendigkeit für ein rasches Vorgehen gegenüber den Megaemissionen: «Wir wissen, wo die Superemittenten sind und wer sie sind. Wir brauchen jetzt die politischen Entscheidungsträger und die Investoren, die ihre Aufgaben machen und gegen die Methanemissionen vorgehen. Es gibt keine vergleichbaren Massnahmen zur Verringerung der kurzfristigen Klimaauswirkungen.»

Der turkmenische Präsident Serdar Berdimuhamedow hat die globale Vereinbarung zur Reduktion von Methanemissionen, die sogenannte Global Methane Pledge (GMP) zwar begrüsst, das Land hat sich dem Bund von 150 Nationen bisher aber nicht angeschlossen.

Simon Angelo Meier ist seit 2023 Praktikant am Newsdesk von Tamedia. Zuvor arbeitete er als Bildredaktor bei Keystone-SDA. Mehr Infos

