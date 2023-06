Wassereinbrüche und Teuerung – Sanierung des alten Lötschbergtunnels wird nochmals teurer Die Baukosten steigen weiter auf 180 Millionen Franken, obwohl die BLS durch die Neuvergabe des letzten Abschnitts sparen kann. Julian Witschi

Während rechts der Autoverlad von Kandersteg nach Goppenstein VS fährt, wird links das Schottergleis durch eine Betonfahrbahn ersetzt. Das kostet 75 Millionen mehr als anfänglich budgetiert. Foto: PD

Die Sanierung des 15 Kilometer langen Lötschberg-Scheiteltunnels der BLS zwischen Kandersteg und Goppenstein VS wird nochmals teurer. Wie das Berner Bahnunternehmen mitteilt, steigen die Kosten für den Ersatz des Schottergleises durch eine Betonfahrbahn auf 180 Millionen Franken. Zuletzt wurden sie mit 158 Millionen Franken beziffert, nachdem das Konsortium um den Moosseedorfer Baukonzern Marti bereits happige Nachforderungen gestellt hatte.

Offeriert hatte Marti vor Baubeginn Mitte 2018 einen Preis, bei dem die Gesamtkosten für die BLS inklusive Eigenarbeiten auf 105 Millionen Franken gekommen wären: Stand jetzt belaufen sich die Mehrkosten also auf 75 Millionen Franken oder 70 Prozent des ursprünglichen Preises.

Zuerst hatte Marti Mehrkosten geltend gemacht, weil beim Ersatz der alten Schottergleise deutlich mehr Aushub angefallen sei, als die BLS in der Ausschreibung angeführt habe. 40 Millionen Franken der Mehrkosten sind Nachforderungen von Marti.

Weitere Probleme beim Untergrund

Zusätzliche Kosten sind durch weitere «unvorhergesehene Ereignisse» entstanden, wie die BLS schreibt. So stiessen die Bauarbeiter etwa auf einer Länge von 330 Metern auf ein sogenanntes Sohlgewölbe. Das ist ein Fundament aus Natursteinen, wie BLS-Sprecherin Helene Soltermann erklärt. Dieses musste abgeschliffen und eine speziell dünne Betonfahrbahn verlegt werden. Das habe zu Mehraufwand und Mehrkosten geführt, während auf anderen Abschnitten Schotter und Feinmaterial einfacher abgetragen werden konnte.

Zudem kam es im regenreichen Sommer 2021 zu Wassereinbrüchen. Auch dies erschwerte die Bauarbeiten. Und schliesslich steigen die Kosten aufgrund der allgemeinen Teuerung auf dem Bau.

Südabschnitt billiger neu vergeben

Offensichtlich unzufrieden mit Marti, steuerte die BLS bereits vor zwei Jahren gegen. Auch auf Druck des Bundes, der die Bauarbeiten an der Bahninfrastruktur finanziert, wurde der Auftrag für die letzten 1,5 Kilometer vor dem Südportal im Wallis neu vergeben.

Marti hatte für diesen Abschnitt allein 25 Millionen Franken gefordert. Die BLS kam zum Schluss, dass dies für 13 Millionen Franken möglich wäre. Jetzt gibt sie bekannt, dass sie den Auftrag für 11 Millionen Franken an das österreichisch-schweizerische Bahntechnikunternehmen Rhomberg Sersa vergibt.

Das Tunnelportal in Goppenstein. Hier wird der Installationsplatz für den Südabschnitt erstellt. Foto: Guido Lauper

Die Vergabe bestätige die BLS in ihrem Entscheid, den Südabschnitt im vergangenen Herbst neu auszuschreiben, sagt Soltermann. Verzögert werden sollen die Bauarbeiten dadurch nicht. Die BLS geht davon aus, dass die Sanierung weiterhin voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen werden kann.

Schon bald Ruhe in Kandersteg

Das Baukonsortium Marti wird seine Sanierungsarbeiten im kommenden Herbst abschliessen und danach den Installationsplatz in Kandersteg räumen. Rhomberg wird für den Südabschnitt den Installationsplatz beim Tunnelportal in Goppenstein einrichten. So seien die Anfahrtswege auf die Baustelle kurz, schreibt die BLS, und der Betrieb der Autoverladezüge zwischen dem Wallis und Bern werde nur marginal eingeschränkt.

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. Mehr Infos @JWitschi

Fehler gefunden?Jetzt melden.