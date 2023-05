Am 26. Mai zurück im TV – Sandro Brotz ist laut SRF erkrankt «Arena»-Aushängeschild Sandro Brotz wird seit Mitte April von seinem Kollegen Mario Grossniklaus vertreten. Nun hat das SRF bestätigt, der Moderator ist erkrankt.

Immer wieder schafft er es mit der SRF «Arena» in die Schlagzeilen, doch jetzt ist es um SRF Moderator Sandro Brotz (53) still geworden. Seit Ende April moderiert SRF-Kollege Mario Grossniklaus die Polit-Runde und weder auf Facebook noch auf Twitter lässt Brotz von sich hören.

«Kurzfristig krankheitsbedingt» ausgefallen

Wie die «Aargauer Zeitung» nun schreibt, soll der 53-Jährige krank sein. Auf Anfrage der Zeitung soll eine SRF-Sprecherin bestätigt haben, dass der SRF-Moderator «kurzfristig krankheitsbedingt» ausgefallen sein.

Geplant sei aber, dass Brotz am 26. Mai auf den Bildschirm zurückkehren werde. Unklar bleibt, an was Sandro Brotz erkrankt ist. Auch er selber hatte sich zu seinem Ausfall nicht geäussert.

