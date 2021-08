Smalltalk der Woche - Sandra Oh ist zurück – fantastisch

Small Talk der Woche – Sandra Oh ist zurück – fantastisch Wie aufräumen, welcher Lidschatten, Pilze als Handtasche und der grösste Ärger der Woche. Unsere Liste für das beschwingte Tischgespräch. Aleksandra Hiltmann

Endlich wieder Sandra Oh

Nach «Grey’s Anatomy» haute uns die Schauspielerin in «Killing Eve» um. Nun ein neuer Knaller: die neue Netflix-Serie «The Chair». Sandra Oh als Professorin Ji-Yoon Kim im skandalgeschüttelten Uni-Milieu. Witzig, bissig, grossartig. Grad alles am Stück schauen. Sechs Folgen gibts vorerst.

Chaos weg, Freude da

Pastellfarben sollen beruhigend wirken. Genau richtig, wenns ums Aufräumen geht. Hier die Crate-Kisten von Hay. Foto: Hay

Stapelbar, faltbar und laut Hersteller sogar recycelbar. Foto: Hay

Aufräumen nervt? Machen Sie es zum Teil des Interior Design. Einmal eckig, einmal rund: Kisten und Körbe sind die Ordnungshalter der Stunde. Etwa Crate, das Chischtli zum Falten in Pastelltönen von der dänischen Marke Hay (erhältlich zum Beispiel bei Globus ab 8.90 Fr.). Oder ein Hadithi-Korb, geflochten in Kenia aus Sisal, einer Agavenfaser. Zu finden im Sortiment der Basler Lovely Marie Boutique für ungefähr 80 Fr.