Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Abspaltung von Novartis – Sandoz wird eigenständiges Unternehmen Der Pharmakonzern Novartis will sein Generika-Tochterunternehmen ausgliedern. Sandoz soll an der Schweizer Börse kotiert werden. UPDATE FOLGT

Blick auf den Novartis Campus in Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Pharmakonzern Novartis will seine Generika-Sparte Sandoz als eigenständige Firma an die Schweizer Börse bringen. Der Gang an die Börse sei für das zweite Halbjahr 2023 geplant, teilte Novartis am Donnerstag mit.

Sandoz umfasst das Geschäft mit Biosimilars und rezeptfreien Medikamente von Novartis. Novartis hatte im Oktober 2021 angekündigt, alle Optionen für Sandoz zu prüfen. Dafür hatte sich der Konzern eine Frist bis Ende 2022 gegeben.

Diese Überprüfung habe nun ergeben, dass eine Abspaltung von Sandoz durch eine hundertprozentige Ausgliederung im besten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre sei, so die Novartis-Meldung. Dadurch entstehe das grösste europäische Generikaunternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Biosimilars. Novartis wiederum werde durch den Schritt zu einem stärker fokussierten Unternehmen. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete Sandoz einen Umsatz von 4,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn von rund einer Milliarde Dollar.

Bei dem Börsengang bekommen die Aktionäre von Novartis die neuen Aktien der Sandoz in das Depot gebucht. Sie können diese dann behalten, wenn sie im Generika-Sektor engagiert bleiben wollen oder verkaufen. Analysten schätzten den Wert der Sandoz zwischen 27 und 37 Milliarden Dollar.

Diese gleiche Abspaltungsübung hatte Novartis bereits im Jahr 2019 bei der Augenheiltochter Alcon durchgeführt. Auch das Geschäft mit Operationsgeräten und Linsen passte nicht mehr zum neuen Fokus der Novartis, die sich auf innovative und damit hochmargige Medikamente spezialisieren will.

Historisches Erbe

Mit der Abspaltung von Sandoz trennt sich der Konzern ein Stück weit von seinem Erbe. Vor 26 Jahren war die Novartis aus der Fusion der beiden Basler Pharmafirmen Ciba-Geigy und Novartis hervorgegangen. Die 1886 gegründete Farbenfabrik Sandoz spezialisierte sich schon recht früh auf die Erforschung und Herstellung von Medikamenten und legte damit einen Grundstein für den Erfolg des Pharmastandorts Schweiz.

Heute ist Sandoz noch der Markenname für das Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten. Weltweit arbeiten rund 20’000 Menschen für die Sparte. In der Schweiz sind davon jedoch nur wenige angesiedelt. Im Vertrieb in Rotkreuz arbeiten rund 140 Personen. Bei der Sandoz AG in Basel waren zuletzt rund 170 Menschen für die weltweite Organisation angestellt.

SDA/ij/ali

Fehler gefunden?Jetzt melden.