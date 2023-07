Novartis hebt Prognose an

Der Nettoumsatz von Novartis stieg zwischen April und Juni um 7 Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich sogar ein Anstieg um 9 Prozent. Für das Gesamtjahr erhöht das Novartis-Management die bisherigen Zielsetzungen für den Gesamtkonzern abermals. So peilt Novartis ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an. Zuvor lautete die Prognose ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn soll im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen. Zuvor lautete das Ziel: Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

Novartis startet ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 15 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Es soll bis Ende 2025 laufen. Das bisherige Rückkaufprogramm ist gerade erst ausgelaufen, es belief sich auf ebenfalls bis zu 15 Milliarden Dollar. (sda/ish)