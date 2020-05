Neue Handytechnologie – Samsung lanciert das sicherste Handy der Welt Neue Smartphones von Samsung enthalten erstmals in der Schweiz entwickelte Verschlüsselungschips, die auf Quantenphysik basieren. Sie sollen die Datensicherheit auf ein neues Level heben. Joachim Laukenmann

Der nur zwei auf zwei Millimeter grosse Quantenverschlüsselungschip der Schweizer Firma ID Quantique. Foto: PD

In unserer hoch vernetzten Welt wird das Smartphone immer mehr zur Schaltzentrale. Mit den Geräten speichern und übermitteln wir alle möglichen sensiblen Informationen – Bankdaten, Geschäftsdaten, Gesundheitsdaten und persönliche Informationen. All das ist nur so sicher wie die Verschlüsselung, die den Vorgängen zugrunde liegt.