Überraschender Chefwechsel – Salt-Chef Pascal Grieder geht Beim Telekomunternehmen kommt es nach fünf Jahren zu einem Wechsel an der Spitze. Die Nachfolge tritt ein ehemaliger Sunrise-Manager an.

Gibt die Führung aus persönlichen Gründen ab: Pascal Grieder. (Archivbild) Foto: Adrien Perritaz (Keystone)

Führungswechsel beim Telekomunternehmen Salt: Pascal Grieder gibt nach fast fünf Jahren den Chefposten ab. Sein Nachfolger wird der ehemalige Sunrise-Manager Massimiliano «Max» Nunziata.

Grieder habe sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, zurückzutreten, teilte Salt am Freitag mit. «Wir sind Pascal Grieder zu grossem Dank verpflichtet», sagte Salt-Verwaltungsratspräsident Marc Furrer im Communiqué.

Ab dem 1. Juni übernimmt Max Nunziata die Führung des Telekomunternehmens. Er hatte in den letzten 30 Jahren mehrere Führungspositionen in verschiedenen Branchen und Regionen inne, wie Salt schrieb. Unter anderem war er Mitglied der Sunrise-Geschäftsleitung. Zuletzt war er CEO von BonusCard, den Anbieter von Kredit- und Prepaidkarten der Cornèr Bank Gruppe. Nunziata ist in Genf aufgewachsen und hat an der ETH Zürich Elektrotechnik mit Spezialisierung auf Telekommunikation studiert.

Bis Nunziata seinen Posten antritt, wird Finanzchef Franck Bernard das Unternehmen ad interim führen. Grieder werde eng mit Bernard und Nunziata zusammenarbeiten, um in den kommenden Monaten einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.