Terrorprozess in Belgien – Salah Abdeslam will von nichts gewusst haben Bei den Hinterbliebenen fliessen Tränen, als im Prozess gegen die mutmasslichen Attentäter vom 22. März 2016 die Opfer benannt werden. Der prominenteste Angeklagte sieht sich als unschuldig. Josef Kelnberger aus Brüssel

Will nicht verstehen, weshalb er angeklagt ist: Gerichtszeichnung von Salah Abdeslam. Foto: Benoit Peyrucq (AFP)

Staatsanwältin Paule Somers hielt kurz inne, als sie die Anklageschrift vorlas, und entschuldigte sich: Nun komme ein besonders schwieriger Moment. Dann benannte sie mit ihrer feinen Stimme die Todesursache von 32 Frauen und Männern, Name für Name, Diagnose für Diagnose, von Gerichtsmedizinern erstellt. Manche der Opfer sind bis zur Unkenntlichkeit zerrissen worden von den Explosionen, die drei Selbstmord­attentäter am Brüsseler Flughafen Zaventem und in der Brüsseler Metrostation Maelbeek ausgelöst hatten. Bei Angehörigen, die im Gerichtssaal zuhörten, flossen Tränen.