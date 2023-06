Comeback in Bern – Saidy Janko kehrt zurück zu den Young Boys Saidy Janko ist zurück bei den Young Boys. Der 27-jährige Rechtsverteidiger hat für vier Jahre unterschrieben.

Saidy Janko zusammen mit Marco Wölfli nach dem Titelgewinn 2020. Foto: Raphael Moser

YB verpflichtet einen Rückkehrer: Saidy Janko hat bei den Bernern einen Vierjahresvertrag unterschrieben, wie der Club am Freitag mitteilt. Der 27-jährige Rechtsverteidiger hatte bereits in der Saison 2019/2020 leihweise für YB gespielt und mit dem Team sowohl die Schweizer Meisterschaft als auch den Cup gewonnen.

Janko war damals in 46 Spielen eingesetzt worden und für ein Tor und sechs Assists verantwortlich. In der vergangenen Saison war Janko von Real Valladolid an den VfL Bochum ausgeliehen worden.

Saidy Janko wurde in Zürich geboren und gehörte der Nachwuchsabteilung des FC Zürich an, ehe er von Manchester United übernommen wurde. Nachdem er für die verschiedenen Nachwuchs-Nationalmannschaften der Schweiz 20 Länderspiele bestritten hatte, wurde er von der A-Nationalmannschaft Gambias aufgeboten, für die er bisher sechs Partien bestritten hat. Im Jahr 2022 nahm er mit Gambia am Afrika-Cup teil.

«Mit Saidy Janko bekommen wir einen Spieler mit Power, grosser Laufbereitschaft und enormem physischem Potenzial», lässt sich YB-Sportchef Steve von Bergen im Communiqué zitieren. Saidy Janko selbst äussert sich in einem Video auf Twitter zu seiner Rückkehr nach Bern.

