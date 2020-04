Kolumne «Mundart» – Sänf un angeri Droge Mundart-Kolumnistin Renata Burckhardt fragt, weshalb sich der Mensch zu allem und jedem ungefragt äussern will – jetzt in der Corona-Zeit noch einmal mehr als sonst. Marianne Mühlemann

Geng un überau Sänf drzue gä. Nid nume byr Wurscht. Nei, überau u geng chöi mir üse Sänf drzue gä. Ömu in üsem Land, in üsere Zyt. S git Läserbriefe u ds Hörer*inne-Telefon, by Online-Artikel u Websyte gits äxtra Kommentarschpalte, u natürlech cha men on uf aune soziale Kommunikationsplattforme aues geng kommentiere. Zmindscht es Emoticon geit ömu geng. D Emoticons sy d Extremform vom Sänf drzue gä: churz, bündig un emotional. D Urform vom Emoticon isch ds Gsicht vom Strichmännli, das gits viu lenger aus ds Internet, Schriftsetzer hei scho i früechere Jahrhunderte us Satzzeiche u Buechschtabe drmit experimentiert. Aber mit em Internet het das mit em Sänf sicher zuegno — un itz mit Corona nomau meh.