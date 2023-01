Vertrag bis 2026 – Sämi Kreis kehrt zum SCB zurück Er feierte drei Meistertitel mit dem SC Bern. Nun kehrt Sämi Kreis nach insgesamt sechs Jahren in Biel und Zug in die Hauptstadt zurück. Er unterschrieb einen 3-Jahresvertrag. Angelo Rocchinotti

Sämi Kreis kehrt nach vier Jahren in Biel und zwei Saisons beim EVZ im Sommer nach Bern zurück. Foto: Michela Locatelli (Freshfocus)

Eigentlich war mit dieser Aussage bereits klar, wohin die Reise gehen würde. «Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, es sei nicht ein Traum von mir, irgendwann wieder für den SCB zu spielen», sagte Sämi Kreis im Oktober. Nun machten der SCB und der Verteidiger Nägel mit Köpfen. Kreis unterschrieb am Mittwochnachmittag einen bis 2026 laufenden Vertrag.

Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln. Mit zehn Jahren wechselte der in Burgdorf aufgewachsene Kreis in die Nachwuchsabteilung des SCB, durchlief sämtliche Stufen und gab schliesslich 2012 unter dem damaligen Trainer Antti Törmänen sein Debüt in der höchsten Liga. Am Ende seiner ersten Profisaison feierte er bereits den ersten von insgesamt vier Meistertiteln.

2013, 2016 und 2017 stemmte Kreis, der sich von Ex-SCB-Captain Martin Plüss beraten lässt, mit den Bernern den Pokal, wechselte danach für vier Jahre nach Biel und steht nun in seiner zweiten Spielzeit beim amtierenden Meister EVZ. Mit 23 Punkten egalisierte er letzte Saison seine Bestmarke aus der Saison 2017/18.

SCB-Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Sämi Kreis hat sich in dieser Liga zu einem starken Zwei-Weg-Verteidiger entwickelt. Er weiss, was es zum Gewinnen braucht – und was es bedeutet, für den SC Bern zu spielen. Wir sind sehr glücklich, wird er auf die kommende Saison zurückkehren.»

Mit dem SC Bern stemmte Sämi Kreis 2013, 2016 und 2017 den Meisterpokal. Das Bild zeigt den Verteidiger beim letzten Triumph 2017 im Playoff-Final gegen Zug. Foto: Pascal Muller (EQ Images)

