Integration im Kanton Bern – Sackgasse statt Deutschkurs Geflüchtete erhalten bei der ORS keine Dolmetscher, müssen Rechnungen selber zahlen und für ihre Deutschkurse kämpfen. Im Emmental und Oberaargau wehren sie sich jetzt dagegen. Lea Stuber

Seit z weieinhalb Jahre n sind sie anerkannte Flüchtlinge , Sprachdiplom haben sie noch keines: Hülya und Sertan , aus der Türkei in die Schweiz geflüchtet . Foto: Franziska Rothenbühler

Die einen erzählen am Küchentisch ihrer Wohnung in einem Dorf nahe Burgdorf. Die Stimme der Bekannten, die via Telefon übersetzt, scheppert aus dem Lautsprecher. Auf dem Herd pfeift das Teewasser, draussen wird der Tag schon am Nachmittag zur Nacht.

Die anderen setzen sich nach und nach auf die Sofas im Vereinslokal in der Stadt. Einer serviert Güetzi und Schwarztee, bietet dem Übersetzer Zucker an.

Die Botschaft vom Küchentisch und vom Sofa ist, obwohl sie sich nicht kennen, die gleiche. Wir möchten uns, lautet sie, so gerne integrieren, doch die neuen Vorgaben des Kantons sind streng, und die ORS setzt nur das Minimum um. Kurz: Die Integration wird runtergefahren.