Mundart-Kolumne übers Daheimbleiben – S wird wider häuer Seit die Mundart-Kolumnistin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, haben sich ein paar wunderliche Dinge in ihrem Zuhause zugetragen. Und Rahmtörtchen sind auch nicht mehr das gleiche Vergnügen. Renata Burckhardt

Hüslechkeit. I ha das nie wölle. I ha ds Umekurve, ds Ungerwägs-Sy geng gliebt. Uf em Kanapee hocke isch nie öppis für mi gsi. Bi no nie z fuul gsi, nöimets häre z gah, uf em Velo schnäu nöimets häre z frese, Züüg go z luege. Dr Schpruch «hesch Hummeli im Füdle» hani nid erscht einisch ghört. Oder wien e Fründin mau gseit het: «Du geisch öppen a jedi Hundsverlochete.»

Aber im Momänt isch nüt mit Umekurve. S isch komisch worde, d Strasse sy läär u dunku, d Lüt blybe deheim, dr Bundesrat redt wider vom Lockdown, sogar myni Spät-Abe-Spaziergäng lahn ig im Momänt fascht ganz wäg. U de wirds ja o no so früech dunku. Hütt zum Bischpiu geit d Sunne am 16.34 unger. Hallo!

Aber ab em 21. Dezämber geits wider ufwärts! Denn isch zwar erscht Winteraafang, aber äbe o Wintersunnewändi. Die lengschti Nacht, dr chürzischt Tag. D Sunne uf dr Nordhaubchugle erreicht am Mittag die chlynschti Höchi über em Horizont. Eifacher gseit: S wird wider häuer, s geit wider gäge Summer zue – i zäh Tag – isch das nid e gueti Ussicht?

Im Summer chöi de vilecht o üsi Chatze use. Ja, richtig gläse – i chas säuber fascht nid gloube: Mir hei itz Chatze. Zwo chlyni Chatze. Wo aues zerfätze. Myni antike Fauteuils vor Grossmère. Ds Kanapee. Gschirr. Chleider. U glych seit me: Jööö. Es Phänomen. Jööö. Obwou sogar my nöi Teppech i gröschter Gfahr schwäbt.

Vor ziemlech genau eme Jahr bin ig an eme ruuschende Wienechtfescht yyglade gsi. Das isch en Erinnerig us eren angere Epoche.

Ja, richtig gläse – i chas säuber fascht nid gloube: I han e nöie Teppech. E Teppech!!! Hani vor ere Wuche kouft. Freiwiuig. Handgmacht, fair trade, aber i bi trotzdäm fassigslos. Teppech und ig sy wien e Fuscht ufs Oug. Gäg Teppech han i normalerwys gradezue en intensivi Abneigig. O Chatze gangen ig normalerwys us Wäg. Öppis nimmt definitiv Überhand. I chume mir säuber abhande. I has nümm ir Hand. Offesichtlech irgendöppis mit «Hand».

Mir heis ja insgesamt nümm ir Hand. Hei mir ja eigentlech nie. Nume itz wirds dütlecher u gnadeloser. Normal isch nüt meh. S heisst, en Epidemie veränderi eim grundlegend. Veränderi die ganz Gseuschaft. Veränderi dr Blick uf d Wäut. Rein oberflächlech tuen ig auso feschthaute: Die zwo Chatze u mi nöi Teppech muess myni Psyche zerscht no begryffe. U syt mym Corona positiv bechumen i vo Süessigkeite Buuchchrämpf. We me mir das aues vor paar Wuche hätt gseit, hätti glachet: «Chatze, Teppech u kener Süessigkeite? Never.»

Möcht a dere Schteu klarschteue: Das aues sy bewusst kener dramatischi Bischpiu vo Veränderige. De geit haut üses Kanapee hopps. Un ig isse kener Rahmtörtli meh. Die würkleche Veränderige chöi mir äuä no nid abschätze.

Vor ziemlech genau eme Jahr bin ig an eme ruuschende Wienechtfescht yyglade gsi. Öppe 50 Lüt. Wunderbar wiud und usglasse. Und öppe am vieri ir Nacht sy die letschte Übrigblybene no wyter zoge, zum go Tanze – bis am sächsi am Morge. Das isch en Erinnerig us eren angere Epoche.

E Fründin vo mir us Paris, wo syt Wuche würklech nume no mehr oder weniger cha dinne blybe, het mir gschrybe: «C’est une époque qui se termine.» U wöu das gloubs i däm Jahr myni letscht Kolumne isch, wetti a dere Schteu säge, ufrichtig u vo Härze: Blybet gsund, uf dass mir mitenang guet übere chöme, is nöie Jahr, aber o i die nöi Epoche.