Die Welt ist eine andere als bei Ihrer Wahl zum neuen IIHF-Präsidenten im vergangenen September. Was war Ihre grösste Herausforderung?

Dass zwei grosse Teams an der WM nicht dabei sind. Wir mussten unsere Organisation an die Situation in der Welt anpassen. Aber eine der guten Nachrichten ist: Erstmals seit 2019 spielen wir wieder mit Zuschauern. Nach der Absage der WM in der Schweiz 2020 und dem vergangenen Jahr, als wir das Turnier von Minsk ganz nach Lettland verlegen und ohne Leute spielen mussten, ist das doch sehr erfreulich.