Putins Ukraine-Strategie – Russland will seine Armee noch mal massiv ausbauen Die Armee bekomme alles, was sie brauche, sagt Präsident Wladimir Putin und genehmigt 350’000 neue Soldatenstellen. Den Krieg will er offenbar mit aller Härte weiterführen. Frank Nienhuysen

Will die russische Armee weiter ausbauen: Präsident Wladimir Putin bei seiner Rede vor der Jahresabschlusstagung der Militärchefs. Foto: Mikhail Kireyev (AFP)

Nicht einmal im Gorki-Park können die Menschen der Kriegspropaganda entkommen. Sie gehen in diesen Wintertagen dorthin, um Schlittschuh zu fahren, spazieren zu gehen, aber am verschneiten Eingang sehen sie erst mal drei grosse Buchstaben auf einem Sockel: Z, V, O, darunter die Slogans «Für den Sieg», «Stärke in der Wahrheit», «die Tapferen». Auch dem Gorki-Park gegenüber, auf der anderen Flussseite der Moskwa, ist es am Mittwoch um den Krieg gegangen. Um den Erfolg, den Russland in der Ukraine erreichen will, und um das, was jetzt alles anders werden müsse. Im Gebäude des russischen Verteidigungsministeriums traten Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergei Schoigu auf, um vor etwa 15’000 Menschen, die per Video zugeschaltet waren, über die «spezielle Militäroperation» zu reden. Es war die Jahresabschlusstagung der Militärchefs, und die hatte es in sich.