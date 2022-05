US-Historiker im Interview – «Russland muss den Krieg verlieren» Die meisten Länder hätten sich erst nach der Niederlage in einem imperialen Krieg der Demokratie zugewandt, sagt Timothy Snyder. Sonja Zekri

Kleine Staaten schlügen die grossen, sagt Timothy Snyder: Ukrainische Soldaten nach der Rückeroberung der Region Kiew. Foto: Vadim Ghirda (AP)

Über die Ukraine zu reden, sei fast unmöglich, denn das schiere Ausmass des Leidens mache den Blick auf dieses Land fast unerträglich, hat der US-Historiker Timothy Snyder einmal geschrieben: Millionen Menschen, die unter Hitler starben, Millionen, die Stalin umbrachte. Und jetzt leidet die Ukraine wieder. Snyder ist einer der besten Kenner osteuropäischer Geschichte. Am Telefon analysiert er Spuren alten Denkens in Putins Ideologie, aber auch in der europäischen Debatte. Das Gespräch endet überraschend hoffnungsfroh – zumindest aus der langfristigen Perspektive des Historikers.