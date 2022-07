Putins Aussenminister Lawrow – Russland fürchtet Raketenwerfer und droht mit Ausweitung des Krieges Weil der Westen die Ukraine mit Waffen «vollpumpe», müsse Russland die Front weiter vom eigenen Land wegbringen, sagt Lawrow. Die USA kündigen noch mehr Himars für die Ukraine an.



Diese schlagkräftige Waffe aus den USA wird inzwischen von der ukrainischen Armee gegen Russland eingesetzt: Mehrfachraketenwerfer Himars (hier bei einer Präsentation auf Hawaii). Foto: Getty Images

Die militärischen Ziele konzentrierten sich nicht mehr «nur» auf den Osten des Nachbarlandes, sagte Russlands Aussenminister Sergej Lawrow am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti und dem Sender RT. Es gehe bei dem Einsatz nicht mehr nur um die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk, sondern auch um die Regionen Cherson und Saporischschja sowie «eine Reihe anderer Gebiete».

«Dieser Prozess geht weiter, stetig und beharrlich», sagte Lawrow. Russland kontrolliert bereits die südliche Region Cherson und Teile der im Südosten gelegenen Region Saporischschja.

Die «geografischen Ziele» Moskaus würden sich noch weiter von der derzeitigen Front entfernen: Sergej Lawrow. Foto: AFP

Die Waffenlieferungen westlicher Staaten, die Kiew unter anderem Himars-Raketenwerfer zur Verfügung gestellt haben, hätten Russland dazu veranlasst, seine Pläne zu überdenken, sagte Lawrow. Die «geografischen Ziele» Moskaus würden sich noch weiter von der derzeitigen Front entfernen, wenn der Westen die Ukraine weiterhin mit Waffen «vollpumpt». Nach Darstellung von Lawrow erhält die Ukraine Waffen vom Westen mit immer grösserer Reichweite von inzwischen bis zu 300 Kilometern.

Der Raketen-Krieg US-Raketenwerfer Himars Jetzt hat die Ukraine ihre Superwaffe – reicht das zum grossen Gegenschlag? Abo Moskaus tödliche Geschosse Warum kann sich die Ukraine nicht gegen russische Raketen schützen? «Wir können nicht zulassen, dass der Teil der Ukraine, den (Präsident Wolodimir) Selenski kontrollieren wird, oder wer auch immer ihn ersetzen wird, über Waffen verfügt, die eine direkte Bedrohung für unser Territorium und das Territorium der Republiken darstellen, die ihre Unabhängigkeit erklärt haben», sagte der russische Aussenminister. Nun aber kündigt die US-Regierung ausgerechnet eine weitere Lieferung von Mehrfach-Raketenwerfern vom Typ Himars an. Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte am Mittwoch bei einem Online-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe, die bisher gelieferten Himars-Raketenwerfer hätten «auf dem Schlachtfeld so viel bewirkt». Als Teil des nächsten Pakets für die Ukraine würden die USA ausserdem weitere Waffen, Munition und Ausrüstung liefern, darunter Raketen und Artilleriegeschosse. Details würden im Laufe der Woche bekanntgegeben.

Der Konflikt sei in einer «kritischen Phase»: Lloyd Austin. Foto: Keystone

Mehr als 30 Staaten hätten inzwischen Waffen an die Ukraine geliefert, sagte Austin. Der Konflikt sei in einer «kritischen Phase». «Unsere kollektive Unterstützung für die Ukraine ist also lebenswichtig und dringend.» Moskau denke, es könne die Ukraine und den Westen in dem Konflikt überdauern, «aber das ist nur die jüngste in einer Reihe von Fehlkalkulationen Russlands. Wir sind uns einig in unserer Unterstützung.» Er fügte hinzu: «Die Kontaktgruppe macht weiterhin einen echten Unterschied.»

Austin sagte, alleine seit dem bislang letzten Treffen der Kontaktgruppe in Brüssel vor gut einem Monat hätten die USA der Ukraine Sicherheitsunterstützung in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar zugesagt. Die USA sind der wichtigste Waffenlieferant für die Ukraine. Bislang haben sie neben zahlreichen anderen Waffensystemen zwölf Himars-Systeme zugesagt oder schon geliefert.

AFP/SDA/cpm

