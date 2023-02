Drohnenangriff in Belarus – Russisches Aufklärungsflugzeug von weissrussischer Opposition zerstört In Belarus kommt es seit Beginn des Ukraine-Krieges immer wieder zu Sabotage-Akten gegen das russische Militär. Zum jüngsten Angriff auf ein Flugzeug des Typs Berijew A-50 hat sich die regierungskritische weissrussische Organisation Bypol bekannt. Simon Angelo Meier

Am Sonntag ist auf einem weissrussischen Armeeflugplatz ein russisches Aufklärungsflugzeug zerstört worden. Die regierungskritische weissrussische Organisation Bypol hat sich zum Angriff bekannt. Bypol besteht aus ehemaligen Sicherheitskräften, die nach den Präsidentschaftswahlen 2020 Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja als rechtmässige Präsidentin von Weissrussland ansehen. Obwohl das weissrussische Verteidigungsministerium den Vorfall bis jetzt kommentiert hat, gehen internationale Medien wie die BBC davon aus, dass die Militäroperation stattgefunden hat.

Ein Bild des auf Satellitenaufnahmen spezialisierten Unternehmens Planet Labs PBC zeigt das russische Aufklärungsflugzeug vor seiner Zerstörung durch oppositionelle weissrussische Truppen, wie der US-Militärjournalist Tyler Rogoway berichtete.

Der Drohnenangriff der Antiregierungsorganisation Bypol auf ein russisches Aufklärungsflugzeug fand auf dem Luftwaffenstützpunkt Machulischchi ausserhalb der weissrussischen Hauptstadt Minsk statt. Durch den Anschlag sind der vordere und mittlere Teil des Flugzeugs sowie seine Radaranlage zerstört worden. Es handelt sich um ein Frühwarnflugzeug des Typs Berijew A-50, das zu Sowjetzeiten entwickelt wurde. Es sei eines von neun Aufklärungsflugzeugen dieser Art in der Flotte der russischen Luftwaffe und rund 330 Millionen Dollar wert, liess das weissrussische «Hajun Project» verlauten. Das «Hajun Project» analysiert die Bewegungen von russischen Waffen und Einheiten in Belarus seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs vor einem Jahr. Das Flugzeug sei seit dem 3. Januar in Weissrussland stationiert gewesen und habe 12 Aufklärungsflüge in 54 Tagen getätigt.

Ein militärstrategisch wichtiges Werkzeug: Ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Berijew A-50 während einer Flugshow. Foto: Misha Japaridze (Keystone)

Franak Viacorka, ein Berater der im Exil lebenden Oppositionsführerin Tichanowskaja, sagte gegenüber der BBC, die Angreifer seien beim Anschlag von Einheimischen und von dissidenten Militärs unterstützt worden. Der Militärflugplatz Machulischchi, der rund zwölf Kilometer von der weissrussischen Hauptstadt Minsk entfernt liegt, werde aktiv von der russischen Armee für Luftangriffe auf die Ukraine genutzt. Die Zerstörung des Flugzeuges konnte bis jetzt nicht von unabhängigen Quellen bestätigt werden.

Ausgangspunkt für russische Einsätze in der Ukraine: Satellitenaufnahme des weissrussischen Luftwaffenstützpunktes Machulischchi, von dem aus das russische Militär mit seinem Aufklärungsflugzeug Berijew A-50 Erkundungsflüge unternahm. Foto: Planet Labs PBC (AFP)

Belarus immer wieder Ausgangspunkt für russische Luftwaffeneinsätze in der Ukraine

Der weissrussische Präsident Alexander Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Belarus nimmt zwar nicht direkt an der russischen Offensive in der Ukraine teil. Lukaschenko hat den russischen Truppen aber erlaubt, weissrussisches Territorium als Ausgangspunkt für Einsätze in der Ukraine zu nutzen.

Nach ukrainischen Angaben soll die russische Armee auch weissrussische Flugfelder genutzt haben, um von diesen aus Luftangriffe in der Ukraine zu fliegen. In der Ukraine haben zuletzt die Befürchtungen zugenommen, dass Belarus direkt an der Seite Russlands in den Konflikt eintreten könnte.

Sollte die Zerstörung des Aufklärungsflugzeuges durch weissrussische Oppositionelle bestätigt werden, wirft das ein schlechtes Licht auf Lukaschenkos Fähigkeit, russisches Militärgerät auf weissrussischem Boden ausreichend zu schützen. Derweil haben russische Blogger den Anschlag auf das Flugzeug als ukrainische Militäroperation beschrieben, wie «Newsweek» berichtete. Die weissrussische Journalistin Hanna Liubakova sagte dazu gegenüber der Zeitung: «Das ist bequemer, als zuzugeben, dass Gruppen von Weissrussen gegen die Anwesenheit russischer Truppen und Angriffe aus Belarus sind. Zudem wird dies getan, um die Beteiligung des Lukaschenko-Regimes am Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen.»

Seit Beginn des Krieges gab es in Weissrussland mindestens 80 Sabotageakte gegen das russische Militär, die sich gegen die Eisenbahn als wichtige Nachschublinie für die russischen Truppen richteten.

