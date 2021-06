Mundart-Glosse über einen Männertypus – Rundum sorglos mitem moderne Maa In seiner Chillzone gibt es keine soziale Blösse: Unsere Mundart-Kolumnistin über einen Typ Mann, dem die Empathiefähigkeit verloren gegangen ist. Sarah Elena Müller

Steady wie ein Öltropfen gondelt er auf dem Wasser: Der moderne Mann lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Foto: Archiv

Es git nüüt, wo ihn us de Fassig bringt. Sini Fassig isch de Sockel vo sim unufgregte Lebenskonzept, umfassend entspannt und wiitreichend chill. Zähflüssigi Coolness breitet sich um ihn ume uus – e Sphäre, e Ruhezone, es Gebiet. Alles Wilde, wo i das Gebiet gratet, wird geistig sofort glähmt und reaktiv verlangsamt. Chillzone, immer schön relaxt bliibe, denkt er zfriede und begriift au sini Mitmensche lieber als Usstattig, denn als dynamischi Persönlichkeite.

Er laht sich nöd ufstöre oder us sinere sorgefreie Zone bugsiere. Wieso über de Rand usehasple, wenn de Seelefriede, unbeweglich wie e Grabplatte ihn so zuverlässig devor bewahrt, sich e soziali Blössi zgäh? Sowiit chunnts no.

Nenei. Er macht sich kei Sorge, er macht sich kei Gedanke, er regt sich nöd uuf und au nöd ab. So vertikali Bewegige bringed rein territorial xee nüüt, es bringt kei Gwünn und kei zuesätzlichi Coolness, wenn irgendwer a de Usschläg vo me nervöse Gfühlsbarometer chönt abläse, was er fühlt, was ihn bewegt oder öb überhaupt. Dynamik bedüütet nume Aagriffsflächi, und en Aagriff müest dur wiiteri Hektik abgwehrt werde. Und das xeht eifach scheisse us, wenn mer plötzlich so usem Gliichgwicht kippt, us de Würde gheit, is allzu Menschliche. Sowas laht er gar nöd erst ufchoo.

D Unrueh und s Gezeter am Rand vo de Chillzone perled a ihm ab, er isch imprägniert, er gondlet unversehrt und steady wie en Öltropfe uf em Wasser: ohni unsexy Aastrengig, ohni sis eigete Zuetue.

Er het das expansive Gebiet, wo er darstellt ja au nöd aktiv erschaffe, vielmeh isch ihm schicksalshaft dur sini lässigi, tüüfenentspannti Art immer alles zuegfloge und meistens het sich e Lösig gfunde. Das het ihn gad nomeh relaxt und je relaxter, desto glööster isch alles xii und irgendwenn het er au sini Empathiefähigkeit, de letzti Störfaktor la zieh.

Eeeasy mann, grinst er und findet sich selber en aagenähmi Xellschaft.

Het sich xeit: Ich bin mittlerwiile soo krass easy und chill, s Einzig wo ez no zwickt, sind d Sorge vo de andere. Di vor Verzwiiflig zerfruchte Xichter, die abkätschte Fingernägel und die zause Nackehaar und Bartfranse. Isch doch alles nöd nötig. Ufregig und Bespiegelig. Verwinkleti Denkmanöver, ungrichteti emotionali Vorstöss – alles nume schädlich, findet er und stellt sich ohni grossi reflektivi Müeh sis eigete Wuchehoroskop uus.

Poulet, im Aszendent Chüelbox:

«Diese Woche wird sich Ihr Leben wieder träg und unfähig zu fliehen durch Ihr Gebiet schleppen, Sie brauchen es nur zu nehmen, vielleicht kriecht es sogar von allein auf Sie drauf.»

Eeeasy mann, grinst er und findet sich selber en aagenähmi Xellschaft.

Er isch au z’tüüfscht überzügt vom positive Iifluss, wo sini Haltig uf sin eigete Erfolg het. Das staht schliesslich allne offe. Das sind di universelle Wechselwürkige. Das sind sicher nöd – wie s am Rand vo sinere Chillzone mengisch schreit – sini privilegierte Grundkonditione. Oder de nach wie vor überschaubari Aateil a gmeinschaftlicher Verantwortig und Iifühligsvermöge wo me ihm als guetsituierte, wiisse, männliche Mitteleuropäer sozial abverlangt.

Ganz umgekehrt, findet er, das het mit sinere unbeirrte Sorglosigkeit, mit ihm als chillts Zentrum vo sim Territorium ztue. Mit dene Behauptige am Rand isch er nöd iiverstande. Aber nöd sosehr, dases ihn würd us der Rueh bringe. Er laht eifach no meh Entspanntheit id Richtig vo dene ufgwüehlte Stimme flüsse, expandiert no es bitz i sim Glaube, drängt sie no chli ab, bis er bis zum Horizont ussert sinere eigete Überzüügig nüüt meh xeht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.