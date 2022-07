Auf dem Bundesplatz in Bern – Rund 500 Personen demonstrieren für das Recht auf Abtreibung Am Freitagabend haben sich auf dem Berner Bundesplatz rund 500 Personen zu einer Kundgebung für Abtreibungsrechte versammelt.

Am Freitagabend fand auf dem Bundesplatz eine Demo für Abtreibungsrechte statt. Foto: Jürg Spori Rund 500 Personen nahmen daran teil. Foto: Jürg Spori «Ein Abtreibungsverbot verhindert keine Abtreibungen», meint diese Teilnehmerin. Foto: Jürg Spori 1 / 7

Rund 500 Personen haben sich am Freitagabend um 19 Uhr auf dem Bundesplatz in Bern zu einer Kundgebung für Abtreibungsrechte versammelt. «My body, my choice!», «Mein Körper, meine Rechte!» oder «Hände weg von unseren Gebärmüttern!» war auf Transparenten zu lesen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten damit ihre Solidarität mit den Frauen in den USA ausdrücken, die vom Urteil des obersten Gerichts betroffen sind. Die Kundgebung verlief friedlich und war gegen 20 Uhr zu Ende.

Das oberste US-Gericht hatte am vergangenen Freitag das seit fast 50 Jahre alte garantierte Recht einer Frau, selbst zu entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft fortsetzt oder nicht, aufgehoben. Das Gericht machte damit den Weg für strengere Abtreibungsgesetze frei – bis hin zu kompletten Verboten. In einigen Bundesstaaten traten umgehend Verbotsgesetze in Kraft. In vielen Staaten drohen Ärzten, die Abtreibungen durchführen, nun lange Gefängnisstrafen.

WHO für sicheren Schwangerschaftsabruch

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte die US-Gerichtsentscheidung gegen das bislang gültige liberale Abtreibungsrecht verurteilt. «Alle Frauen sollten das Recht haben, über ihren Körper und ihre Gesundheit zu entscheiden. Punkt», sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chef der WHO, diese Woche in Genf.

«Ein sicherer Schwangerschaftsabbruch ist Gesundheitsfürsorge», sagte er weiter. «Sie rettet Leben. Wenn man den Zugang Schwangerschaftsabbrüchen einschränkt, werden Frauen und Mädchen zu unsicheren Abtreibungen getrieben, die zu Komplikationen und sogar zum Tod führen.»

