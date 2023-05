Klima-Demo in Bern – Rund 500 Menschen demonstrieren für das Klimaschutzgesetz In Bern fand am Samstagnachmittag eine Kundgebung für die Annahme des Klimaschutzgesetzes statt. Rund 500 Personen nahmen daran teil

Mehrere hundert Personen Demonstrieren für das Klima und die Annahme des Klimaschutzgesetzes in der Berner Innenstadt. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Rund 500 Personen haben sich am Samstagnachmittag bei der Schützenmatte in der Stadt Bern für eine Demonstration versammelt. Sie verlangen die Annahme des Klimagesetzes, welches am 18. Juni der Schweizer Stimmbevölkerung vorgelegt wird.

Zur Kundgebung rief die Bewegung Klimastreik auf. Sie positioniere sich klar für die Annahme des Klimagesetzes, obwohl das im Gesetz festgehaltene Ziel von Netto Null 2050 als zu spät bedauert wird, teilte die Bewegung vor der Kundgebung mit. Die Demonstration soll auf den Bundesplatz enden.

Mit im Umzug dabei waren Balthasar Glättli, Präsident der Grünen Schweiz und der Berner alt-Regierungsrat Bernhard Pulver (Grüne), wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA feststellte.

Das Klima- und Innovationsgesetz hat zum Ziel, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral wird, wie es in der Abstimmungsbotschaft des Bundes heisst. Der Verbrauch von fossiler Energieträger werde nicht verboten, aber so weit wie möglich reduziert. Der verbleibende Ausstoss soll kompensiert werden.

Die Demonstrierenden positionieren sich gegen den Bau von weiteren Öl- und Gaskraftwerke und fordern einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien.

Nach dem Marsch von der Schützenmatte bis zum Bundesplatz fand dort eine Schlusskundgebung statt. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

SDA/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.