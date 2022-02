Geld für Putin – Rund 30’000 Haushalte im Kanton Bern heizen mit russischem Gas Die Versorger im Kanton importieren fast die Hälfte des Erdgases aus Russland. Der Angriff auf die Ukraine gibt der Energiewende neuen Schub. Julian Witschi

Die Energiezentrale Forsthaus von EWB. Das Unternehmen versorgt die Stadt Bern nicht nur mit Strom und Wasser: Jeder dritte Haushalt wird mit Gas beliefert. Foto: Urs Baumann

«Finanziert der Berner Versorger EWB – und damit auch ich als Kunde – den russischen Einmarsch in die Ukraine?», fragt ein Leser dieser Zeitung in einem E-Mail an die Redaktion. «Stecken da zum Teil meine eigenen Franken in den Panzern auf den Bildern?», möchte er wissen.