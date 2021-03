Rund 4000 Demonstranten in Liestal – Corona-Kritiker applaudieren der Polizei An diesem Samstag soll in Liestal die grösste Covid-Demonstration stattfinden, die die Schweiz bislang gesehen hat. Die BaZ ist vor Ort und berichtet. Katrin Hauser , Benjamin Wirth

Mehrere Tausend Menschen haben sich beim Liestaler Bahnhof versammelt. Dominik Plüss

Es soll die grösste Corona-Demonstration werden, die die Schweiz bislang gesehen hat: Der Verein «Stiller Protest», Veranstalter der Protestaktion gegen die Corona-Massnahmen, hat im Vorfeld davon gesprochen, an diesem Samstag die 10’000er Marke zu knacken. Und das im beschaulichen Liestal, das selbst lediglich 13’572 Einwohner vorweist.

Um 13 Uhr haben sich rund 4000 Menschen auf dem Emma-Herwegh-Platz beim Liestaler Bahnhof versammelt. Dort sollen nun diverse Gastredner auftreten. Danach wollen die Anwesenden weiter durch die Stadt ziehen. Einige Personen tragen weisse Schutzanzüge, andere sind in Hells-Angels-Pullovern angereist.

Viele Teilnehmer haben Plakate und Banner mitgebracht. Nur wenige tragen eine Maske. Katrin Hauser Einige Teilnehmer tragen Hells-Angels-Kleider. 1 / 2

Nur wenige Demonstranten tragen derweil eine Maske, obwohl dies eigentlich vorgeschrieben wäre. Gemäss eigener Aussage wollten die Veranstalter jedoch dafür sorgen, dass die Corona-Massnahmen an diesem Samstag eingehalten werden. Für den Pressesprecher des Vereins «Stiller Protest», Rolf Lüthi, ist das trotz des Versprechens nur ein kleines Problem: «Es ist nicht unverantwortlich», sagt er. «Das Virus ist so klein, dass es sowieso durch die Maske schlüpfen würde.»

Kurz bevor Lüthi gegenüber dieser Zeitung Stellung genommen hat, habe er zudem Journalisten des SRF vom Platz verwiesen, sagt er. «Die haben in der Vergangenheit falsch über uns berichtet.»

Die Baselbieter Polizei ist mit Dialogteams vor Ort: «Wir führen eine laufende Lagebeurteilung durch und passen entsprechend das Sicherheitsdispositiv an.» Etwa um 13:15 Uhr erinnert die Kantonspolizei daran, sich an die Vorschriften zu halten. Einschreiten tut sie noch nicht. Adrian Baumgartner, Sprecher der Baselbieter Sicherheitsdirektion, erklärt dazu: «Wie wollen wir bei so vielen Menschen Bussen verteilen? Es ist eine Frage der Verhältnismässigkeit.» Priorität habe die Sicherheit.

Die Behörden erhalten jedoch Unterstützung von der Demo-Begleiterin des «Stillen Protest». Die Frau geht auf die Demonstranten zu und spricht sich für die Einhaltung der Schutzmassnahmen aus.

Die Demo-Begleiterin des «Stillen Protest» spricht mit einem Teilnehmer. Die Teilnehmer stammen aus der ganzen Schweiz. Gegen 14 Uhr setzt sich der Marsch in Bewegung in Richtung Wasserturmplatz. Dominik Plüss 1 / 3

Nach der Durchsage der Polizei, sie würden nun das Polizeifahrzeug an den Anfang des Umzugs fahren, um diesen zu begleiten und zu unterstützen, ertönt Applaus. Man hat beinahe das Gefühl, als hätte die Polizei die Veranstaltung organisiert.

Die Teilnehmer stammen aus der ganzen Schweiz wie auch aus Deutschland und Frankreich. Gegen 14 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Der Marsch ist still und wird von einem Song begleitet. Alle gehen im Gleichschritt. Das Ganze sieht ziemlich unheimlich – die Teilnehmer ähneln Zombies. Aus dem Lautsprecher dringt: «Regelbrecher an die Wand», «Denunziantentum ist die neue Zivilcourage» und «Keimfreheit ist das höchste Gebot».

Eine winzig kleine Gegendemonstration hat sich gebildet.

Fast unbemerkt formiert sich am Strassenrand die angekündigte Gegendemonstration, die eigentlich keine Bewilligung hat. Drei Personen halten grosse Banner in den Händen, auf denen unter anderem steht: «Widerstand ist Pflicht. Antisemitismus nicht».

Einige Corona-Kritiker stellen die drei Personen: «Seht ihr hier irgendwo Nazis?», fragen sie zynisch. «Schoofseckel, sind ihr.» Danach gehen sie weiter. Die Gegendemonstranten bleiben unbeeindruckt.

Infos zur bewilligten Corona-Kundgebung Infos einblenden Die Protestaktion soll um 13 Uhr beim Liestaler Bahnhof beginnen. Danach geht es den Bahngleisen entlang via Wasserturmplatz zur Schulanlage Frenke. Dort soll für die Demonstrierenden ein grosses Rasenfeld zur Verfügung stehen. Wie lange der Protest dauert, hängt davon ab, ob sich alle Teilnehmer an die BAG-Vorschriften halten. (bwi)

Behörden im Vorfeld gelassen

Die Behörden des Kantons Baselland sowie im Liestaler Stedtli zeigten sich im Vorfeld jedoch nicht besonders beunruhigt ob dieser Masse an Menschen. Die Demonstration wurde bewilligt, und «sofern die Regeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) eingehalten werden, gibt es keinen Grund, die Erlaubnis wieder zu entziehen», sagte die zuständige Gemeinderätin Regula Nebiker (SP).

Wer ist dieser «Stille Protest» eigentlich?

Der «Stille Protest», wie der Verein der Organisatoren heisst, entstammt dem Widerstand und vor allem auch dem Unmut mancher Teile der Bevölkerung gegenüber den Corona-Massnahmen des Bundes. «Der Bundesrat handelt klar völkerrechtswidrig, und verletzt unsere Menschenrechte», schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. «Wir gehen nach Liestal um dem Volk zu sagen: Es ist Zeit aufzuhören mit den Massnahmen. Diese Massnahmen machen keinen Sinn um 1 Prozent gefährdeter Menschen zu schützen. Sie zerstören das Leben von 99 Prozent der Bevölkerung.»

Anwesend sind auch Vertreter des Vereins «Mass-voll!» sein, der die Massnahmen-kritische Jugend vereint.

Anwesend sind auch Vertreter des Vereins «Mass-voll!» sein, der die Massnahmen-kritische Jugend vereint. «Wir fordern, dass die Stimme der Jungen im politischen Diskurs Gehör findet und nicht mehr ignoriert wird», sagt der Co-Präsident und ehemalige Jungfreisinnige Nicolas A. Rimoldi. Er betont, dass Vereinsmitglieder von «Mass-voll!» nur auf bewilligte Demonstrationen gehen würden und sich auch für die Einhaltung der Schutzvorkehrungen starkmachen. «Der Protest in Liestal soll keine Party werden.»

Fraglich ist, wer sich der Demonstration sonst noch alles anschliessen wird. Der «Stille Protest» distanziert sich auf seiner Webseite zwar öffentlich von Rechts- und Linksextremismus. Doch ist es für die Veranstalter schwierig, zu kontrollieren, wer sich ihren Protestmärschen anschliesst. Bei einer kleineren Kundgebung in Weinfelden vor einer Woche mischten sich ein dutzend Rechtsextremisten unter die Demonstranten, ohne dass diese das überhaupt merkten