Proteste in Peru – Rund 200 Touristen können Machu Picchu verlassen Tausende Menschen sind an der weltberühmten Inka-Stätte Machu Picchu gestrandet. Nun haben sich einige auf den Weg in die Stadt Cusco gemacht.

Die gestrandeten Touristen warten darauf, in einen Bus nach Cusco zu steigen. (17. Dezember 2022) AFP/Martin Bernetti

Rund 200 wegen der gewaltsamen Proteste in Peru festsitzende Touristen haben die Region von Machu Picchu verlassen können. Sie trafen am Samstag mit einem Zug nahe der Stadt Piscacucho in der Region Cusco ein, wie AFP-Reporter berichteten. Nach einem Fussmarsch von rund zwei Kilometern konnten sie dann einen Bus in Richtung der Stadt Cusco besteigen.

Die seit Tagen andauernden Unruhen in Peru haben sich auch auf den Tourismus in dem südamerikanischen Land ausgewirkt. Mindestens 622 Touristen, darunter 525 Ausländer, sassen zuletzt nach Angaben der Stadtverwaltung an der weltberühmten Inka-Ruinenstätte Machu Picchu fest, da die Bahnstrecke zwischen der Weltkulturerbe-Stätte und Cusco von Demonstranten mit Steinen blockiert worden war. Am Samstag wurde ein Teil der Bahnstrecke wieder freigegeben.

5000 Gestrandete in Cusco

Auch in der Stadt Cusco sind nach Behördenangaben rund 5000 Urlauber gestrandet. Der wegen der Proteste geschlossene dortige Flughafen nahm nach Angaben des peruanischen Verteidigungsministeriums am Freitagnachmittag wieder seinen Betrieb auf.

Peru wird seit der Amtsenthebung und Verhaftung von Präsident Pedro Castillo am 7. Dezember von landesweiten Unruhen erschüttert. Die Demonstranten protestieren gegen die Entmachtung Castillos und fordern den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte. Ferner verlangen sie, dass das Parlament aufgelöst wird und unverzüglich Neuwahlen stattfinden. Mindestens 19 Menschen wurden im Zuge der Proteste getötet und 569 weitere verletzt.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.