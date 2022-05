Lieferwagen kracht in Stauende – Drei Einsatzkräfte bei Unfall mit Polizeiauto verletzt Am Donnerstag ereignete sich auf der A1 im Grauholz ein Auffahrunfall, in den auch ein ziviles Polizeifahrzeug involviert war.

Am Donnerstag kurz vor Mittag kam es auf der A1 bei Ittigen zu einem Unfall, in den auch ein ziviles Polizeiauto involviert war. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Zürich kurz vor der Raststätte Grauholz.

Wie die Kantonspolizei am Donnerstagnachmittag mitteilt, prallte dabei ein Lieferwagen in das Heck des Polizeifahrzeugs, als dieses wegen eines Staus abbremsen musste. Dadurch wurde das Polizeiauto wiederum in einen schweren Lastwagen geschoben.

Die Insassen des Polizeifahrzeugs, zwei Polizisten und eine Polizistin, wurden leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig zur Kontrolle ins Spital. Die Lenker des Lieferwagens und des Sattelmotorfahrzeugs blieben unverletzt.

Aufgrund der Unfallarbeiten kam es auf dem A1 zu einem erheblichen Rückstau. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

pd/nfe

