Rückschlag bei Wahlen für Boris Johnson – «Wir haben eine harte Nacht hinter uns» Die Konservative Partei des britischen Premiers erleidet ersten Ergebnissen zufolge symbolträchtige Verluste. Die Partygate-Affäre könnte stärker nachwirken als von ihm erhofft. Jens Schneider

Wahlgang mit Hund: Am Donnerstag gab der britische Premier Boris Johnson seine Stimme ab, am Freitag wird klar, dass seine Partei bei den Lokalwahlen Verluste eingefahren hat. Offen ist noch, wie hoch sie ausfallen. Foto: Dan Kitwood (Getty Images)

Nach Verlusten seiner konservativen Tories bei den Kommunalwahlen in England hat der britische Premierminister Boris Johnson die Verantwortung für die Ergebnisse übernommen. «Wir haben eine harte Nacht hinter uns in einigen Teilen des Landes, aber andererseits haben wir auch Zugewinne gemacht an Orten, die lange nicht, wenn überhaupt schon einmal, konservativ gewählt haben», sagte Johnson am Freitag zu Reportern beim Besuch einer Schule in London.

Nach Berichten britischer Medien verlor die Partei von Premierminister Boris Johnson ihre Vorherrschaft in bisherigen Hochburgen an die oppositionelle Labour Party. Dazu zählten demnach die Londoner Bezirke Westminster im Zentrum der Hauptstadt und Wandsworth, die seit Jahrzehnten fest in ihrer Hand waren. Dies wären Verluste von einem hohen symbolischen Wert für Johnsons Partei.



Angesichts der ersten Resultate sprach der Chef der Labour Party, Keir Starmer, am Morgen bereits von einem Wendepunkt für seine Partei. Allerdings dürfte sich erst im Laufe des Tages herausstellen, ob und wie schwer die Konservativen tatsächlich landesweit bei den Kommunalwahlen von den Wählern abgestraft wurden. Ausserhalb Londons gibt es nach ersten Ergebnissen keine so deutlichen Verluste für seine Partei. Labour schneidet dort offenbar schwächer ab.



Die Kommunalwahlen gelten als erstes Stimmungsbild seit der Affäre um illegale Lockdown-Partys im Londoner Regierungssitz Downing Street und weitere Skandale. Auch bei der Wahl zum Regionalparlament in Nordirland wird erst am Nachmittag mit einem klaren Ergebnis gerechnet. Dort gilt als wahrscheinlich, dass die irisch-republikanische Partei Sinn Féin erstmals stärkste Kraft wird.

Grundsatzentscheid an der Urne Die Vergangenheit holt Nordirland ein Für die Labour Party wären Erfolge bei den Kommunalwahlen ein erster ernsthafter Hoffnungsschimmer nach vielen Jahren der Schmach und der Verluste; für die Konservativen von Boris Johnson wäre es ein dramatischer Hinweis darauf, dass sich die Hoffnungen nicht erfüllen, der Krieg in der Ukraine und die starke Rolle Grossbritanniens bei Hilfen für das angegriffene Land könnte die Menschen wieder stärker hinter dem umstrittenen Premier vereinen. Nun zeichnet sich ab, dass die als Partygate bekannt gewordene Affäre um nicht erlaubte Feiern in Downing Street 10 während des Corona-Lockdowns Johnson stärker schaden könnte als von ihm erhofft. Der Premier bejahte am Freitag die Frage von Journalisten, ob er Verantwortung für die Ergebnisse übernehme. «Die wichtigste Botschaft der Wähler ist, dass wir uns um die Dinge kümmern sollen, die ihnen am wichtigsten sind.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.