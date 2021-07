Geduld gefragt vor dem Südportal – Rückreiseverkehr provoziert langen Stau vor Gotthard-Tunnel Der Zeitverlust bei der Fahrt in Richtung Norden beträgt über zwei Stunden. Aber auch bei der Reise in die andere Richtung braucht es Geduld.

Am Donnerstag ist es zu langen Wartezeiten vor dem Südportal des Gotthardtunnels gekommen. Foto: Karl Mathis (Keystone/Archiv)

Eine erste Rückreisewelle hat Autofahrerinnen und Autofahrer am Donnerstag vor dem Gotthard-Südportal auf eine Geduldsprobe gestellt: Der Stau in Richtung Norden wuchs am Nachmittag zwischen Faido und Airolo im Tessin auf elf Kilometer Länge.

Der Zeitverlust betrage bis zu zwei Stunden und zehn Minuten, meldete der Verkehrsdienst TCS auf Twitter. Die Einfahrt Airolo war zunächst gesperrt.

Auf Wartezeiten mussten sich aber auch Reisende in Richtung Süden einstellen. Vor dem Nordportal im Kanton Uri stauten sich die Autos zwischen Amsteg und Göschenen auf einer Länge von fünf Kilometern. Die Wartezeit betrug rund fünfzig Minuten.

SDA/fal

