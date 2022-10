Hoher Berner Sieg – Rückkehrer Kahun und DiDomenico entzücken die SCB-Fans Die Spielfreude des SC Bern ist manchmal fast schon überbordend, doch sie sorgt gegen Lugano für einen torreichen 7:3-Heimerfolg. Kristian Kapp

Zwei der grossen Figuren bei Berns 7:3-Sieg: Dominik Kahun (links) und Topskorer Chris DiDomenico feiern den 3:2-Treffer mit Oscar Lindberg (rechts) und Romain Loeffel. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Der NHL-Zirkus mit Roman Josis Nashville Predators hat die Bundeshauptstadt zwar schnurstracks Richtung Prag verlassen, doch die Berner Hockey-Festspiele sind da geblieben. Die 14’015 Zuschauer feiern ihren SCB bereits bei Spielhälfte euphorisch, als Captain Simon Moser auch noch das 5:2 erzielt. Tor um Tor fällt im Mitteldrittel, dem SCB wird ein weiteres von Colton Sceviour nach Videostudium annulliert, dazu kommen von Chris DiDomenico und Tristan Scherwey vergebene, aber weitere klare Torchancen.

Vor allem DiDomenico kann das verschmerzen, vor und nach seiner verpassten Solo-Gelegenheit trifft er ja zum 3:2 und 4:2 – zwischen all dem liegen nur 54 Sekunden. Der Kanadier verzückt das Berner Publikum einmal mehr auf seine eigene Weise, mit unberechenbarem «Freestyle»-Hockey ganz à la «DiDo».

Die 3 Infos einblenden Thierry Bader

Mit der Rückkehr von Dominik Kahun und Marco Lehmann ist die Breite nun bemerkenswert im SCB-Sturm. Viertlinien-Flügel Bader zum Beispiel gelingen je ein Tor und ein Assist. Calle Andersson

Es wird vorerst nichts mit der erstmaligen Rückkehr des langjährigen SCB-Verteidigers. Der Schwede ist einer von fünf Verletzten bei Lugano. Philip Wüthrich

Als er nach nur 50 Sekunden das 0:1 kassiert, geht für Berns Goalie eine lange Phase der Ungeschlagenheit zu Ende. 109:52 Spielminuten überstand er seit dem 0:2-Gegentor in Kloten am 24. September.

Dass sich seine Teamkollegen bisweilen auch von der Spielfreude ihres Topskorers anstecken lassen, sorgt für ein Spektakel, bei dem auch der SCB hin und wieder etwas gar einfache Torchancen zulässt. Doch das Verhältnis stimmt, Lugano kann sich nach 40 Minuten mit dem 2:5 nicht über einen zu klaren Rückstand beklagen, am Ende geht selbst Berns 7:3 in Ordnung.

Ein Berner Kaltstart

Vergessen ist da, wie liederlich der SCB eigentlich ins Spiel startet. Ein unnötiges Icing Eric Gélinas’ nach acht Sekunden, eine Topchance Luca Fazzinis im Slot nach 30 Sekunden und schliesslich das 0:1 des wiederum freistehenden Lugano-Stürmers nach 50 Sekunden – und beim Gegentor sieht der ganze Berner Block inklusive Goalie Philip Wüthrich schlecht aus. Bern braucht mehrere Minuten, um sich von diesem Kaltstart zu erholen. Es hilft dabei ein wenig, dass Chris McSorley Chris-McSorley-Dinge tut.

Der kanadische Tüftler an Luganos Bande schraubt seit Saisonbeginn wie kein anderer NL-Coach an seinem Powerplay – wegen Verletzungssorgen, aber auch aus Unzufriedenheit. In fast jedem Spiel sehen die Formationen anders aus, 14 verschiedene Spieler liess er schon in den beiden Überzahl-Quintetts rotieren – in Bern kommen Loic Vedova und Stéphane Patry als Nummern 15 und 16 dazu.

Und schon wieder Tor: Colton Sceviour (links) trifft gegen den nach dem 5:2 eingewechselten Lugano-Goalie Niklas Schlegel zum 6:2, Dominik Kahun lässt sich hier seinen zweiten Assistpunkt des Abends notieren. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Und kaum stehen die beiden mit einem weiteren neu formierten und entsprechend nicht eingespielten Powerplay-Block Luganos auf dem Eis, lässt sich Patry von Berns Jesse Zgraggen den Puck wegspitzeln, Thierry Bader (Tor) und Joël Vermin (Assist) spielen den Konter in Unterzahl perfekt zu Ende. Es ist nach exakt zehn Minuten der Start eines neuen Spiels.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Lugano 7:3 (2:1, 3:1, 2:1) 14’015 Zuschauer. Tore: 1. (0:50) Fazzini (Mirco Müller, Bennett) 0:1. 10. Bader (Vermin, Zgraggen/Ausschluss Scherwey!) 1:1. 19. Kahun (Untersander) 2:1. 24. (23:16) Bennett (Connolly, Thürkauf) 2:2. 25. (24:17) DiDomenico (Loeffel, Kahun/Ausschlsuss Granlund) 3:2. 26. (25:11) DiDomenico 4:2. 31. (30:11) Moser (Scherwey, Vermin/Ausschluss Arcobello) 5:2. 42. Sceviour (DiDomenico, Kahun/Ausschlüsse Alatalo, Bennett) 6:2. 56. Alatalo (Granlund, Herburger; Strafe gegen Bern angezeigt) 6:3. 58. Baumgartner (Bader, Gélinas) 7:3. Strafen: 4mal 2 Minuten Bern. 5mal 2 Minuten Lugano. Bern: Wüthrich; Untersander, Gélinas; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Colin Gerber; Beat Gerber; Bärtschi, Lindberg, Scherwey; Vermin, Kahun, Sceviour; DiDomenico, Fahrni, Moser; Bader, Baumgartner, Lehmann; Ritzmann. Bemerkungen: Bern ohne Henauer. Lugano ohne Carr, Marco Müller, Morini, Andersson, Walker (verletzt), Josephs (überzählig). – 22. Tor von Sceviour nach Coach’s Challenge annulliert (Offside). – 31. (30:11) Goalie-Wechsel Lugano (Schlegel für Koskinen).

Und so lassen sich beim SCB am Ende alle feiern. Natürlich DiDomenico. Aber vor allem auch Dominik Kahun. Nach seinem Comeback-Spiel gegen Nashville nach langer Verletzungspause ist er nun erstmals auch in der National League dabei. Nach ebenfalls Anfangsschwierigkeiten mit schlechten Shifts und einigem Kopfschütteln spielt auch der Deutsche danach gross auf, erzielt ein Tor und lässt sich zwei Assists gutschreiben.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

Fehler gefunden?Jetzt melden.