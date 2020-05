Grossbaustelle in der Berner Altstadt – Rückbau einer Bausünde Auf der grössten Baustelle der unteren Altstadt wird das ehemalige Kino Capitol rückgebaut. Dach, Fassade und Wandbild sind bereits weg. Dario Greco

Vom ehemaligen Kino Capitol ist nicht mehr viel übrig: Sicht von der Rathausgasse auf die riesige Baustelle. Foto: Adrian Moser

Wer dieser Tage die Rathausgasse runterschlendert, dürfte auf Höhe der Hausnummer 61 ziemlich ins Staunen kommen: Das Haus, in dem sich seit 1928 das ehemalige Kino Capitol befand, ist fast ganz abgerissen. Dach und Front fehlen gänzlich, einzig die Fassade an der Kramgasse steht noch. In der Mitte der riesigen Baustelle steht ein Kran auf einem eigens dafür errichteten Fundament. Es ist die grösste Baustelle in der unteren Altstadt.