Zauber-Kunstwerk versteigert – «Rubik Dalai Lama» kommt für 468’000 Euro unter den Hammer In Paris ist ein Dalai Lama aus Zauberwürfeln für fast eine halbe Million Euro versteigert worden. Im letzten Jahr wurde für eine Mona-Lisa-Variante der vierfache Schätzpreis bezahlt.

Mit zusammengekniffenen Augen deutlich erkennbar: Der «Rubik Dalai Lama» von Invader im Auktionshaus in Paris. Foto: Thomas Samson (AFP)

Der französische Künstler Franck Slama alias Invader hat erneut mit einem Kunstwerk aus Zauberwürfeln einen hohen Erlös erzielen. Sein Werk «Rubik Dalai Lama» wurde am Montag in Paris für 468’000 Euro versteigert, wie das Auktionshaus Artcurial am Abend mitteilte. Es zeigt das geistliche Oberhaupt der Tibeter und besteht aus 225 Zauberwürfeln. Den eigenen Rekordwert für ein Zauberwürfel-Kunstwerk verfehlte Invader allerdings knapp.

Im Februar 2020 hatte ein Bieter eine Mona Lisa aus Zauberwürfeln für 480’000 Euro ersteigert – er bezahlte das Vierfache des Schätzpreises. Im Dezember erzielte dann das Werk «Rubik Space» mit einer abstrakten Landschaft aus Zauberwürfeln sogar gut 490’000 Euro. Der Wert des Würfel-Dalai-Lamas war auf 300’000 bis 400’000 Euro geschätzt worden.

«Rubikubismus» gibts auch mit Mona Lisa. Die hatte im vergangenen Jahr einen ähnlichen Preis erzielt. Foto: François Guillot (AFP)

Invader nennt seinen Kunststil «Rubikubismus». Der Name spielt auf den Erfinder des Zauberwürfels an, den ungarischen Designer Ernö Rubik. Das Würfelspiel war in den 1980er Jahren besonders beliebt, hat aber auch heute noch viele Anhänger.

AFP/oli

