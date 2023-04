Königsfamilie in Windsor – Royals feiern Ostern – mit Prinz Andrew Am Ostersonntag hat die Königsfamilie den Gottesdienst in der Kapelle von Windsor besucht. Mit dabei ist auch ein Prinz gewesen, der sonst keine öffentliche Auftritte mehr wahrnimmt.

Traditioneller Auftritt an Ostern: Die königliche Familie in Windsor – mit Prinz Andrew (3. v. r.). Fotos: Yui Mok (AFP/9, April 2023)

ie britische Royal Family ist auf Schloss Windsor zu ihrem ersten Osterfest seit dem Tod von Queen Elizabeth II. im vergangenen September zusammengekommen. Am Ostersonntag nahmen die Royals am traditionellen Gottesdienst in der St. Georgs-Kapelle in Windsor teil, wo die Queen begraben liegt.

King Charles III. und seine Frau Camilla winkten im Vorbeigehen Schaulustigen zu, Thronfolger William (40) und Prinzessin Kate (41) im knallblauen Kleid brachten erstmals alle drei Kinder mit, also auch den kleinen Prinz Louis (4). Auch Prinz Andrew (63), der seit seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein keine öffentlichen Aufgaben mehr wahrnimmt, war mit von der Partie.

Neben Ostern gab es für die Royals gleich mehrere weitere besondere Anlässe: Der Ostersonntag fiel in diesem Jahr auf den zweiten Todestag von Prinz Philip, der am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren gestorben war. Ausserdem feierten Charles (74) und Camilla (75) ihren 18. Hochzeitstag.

Gut gelaunte Familie an Ostern: Prinz William mit seinen Kindern George, Charlotte und Louis sowie seiner Gattin und Prinzessin Kate (v. l.).

Als Prinz von Wales hatte Charles an Ostern oft eine Botschaft veröffentlicht, im vergangenen Jahr hatte er etwa die Aufmerksamkeit auf das Schicksal von Flüchtlingen in aller Welt gelenkt. In diesem Jahr blieb eine solche Botschaft aus, was die britische Nachrichtenagentur PA als Zeichen für die neue Rolle des Staatsoberhauptes wertete, die Charles nun als König ausfüllt.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.