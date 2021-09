Gleicher Rang wie James Bond – Royal Navy ernennt«007»-Darsteller zum Ehren-Commander Daniel Craig ist offiziell «Honorary Commander». Der Titel entspricht dem Rang eines Fregattencaptains bei der Marine und damit dem Dienstgrad des fiktiven Geheimagenten,

Für seine Rolle ausgezeichnet: Daniel Craig (r.) neben Admiral Sir Tony Radakin. Foto: Lee Blease (MOD/AFP)

Die britische Royal Navy hat dem Schauspieler Daniel Craig für seine Darstellung des Spions James Bond einen Ehrentitel verliehen. Der 53-Jährige wurde zum «Honorary Commander» ernannt, wie die Marine am Donnerstag mitteilte. Er sei «hocherfreut», dem Schauspieler diese Ehre zuteil kommen zu lassen, sagte Grossbritanniens ranghöchster Marineoffizier, Admiral Tony Radakin.

Der Titel «Honorary Commander» entspricht dem Rang eines Fregattenkapitäns bei der Marine und damit dem Dienstgrad des fiktiven Geheimagenten, was vor allem in der Romanvorlage von Ian Fleming Erwähnung findet.

«Daniel Craig ist seit 15 Jahren für seine Rolle als Commander Bond bekannt, einem Marineoffizier, der die Sicherheit Grossbritanniens durch Missionen auf der ganzen Welt bewahrt», erklärte Radakin. «Das tut die echte Royal Navy jeden Tag, indem sie ihre Technologie und Fähigkeiten auf die gleiche Weise einsetzt wie Bond.»

Hatte bereits vor zwei Jahren bestätigt, dass «Keine Zeit zu sterben» sein letzter 007-Film sein wird: Daniel Craig. Foto: Lee Blease (MOD/AFP)

Er fühle sich «wirklich privilegiert und geehrt», erklärte Craig. Der Schauspieler verkörpert seit 2006 den britischen Geheimagenten 007. Am Dienstag soll der neueste Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» in London Weltpremiere feiern, in dem Craig zum letzten Mal in die Rolle des Doppel-Null-Agenten schlüpft.

In der Schweiz feiert das Abenteuer am Zurich Film Festival (ZFF) seine Premiere; am Dienstag, 28. September, ist es soweit. «Nur fünfzehn Minuten nach der Weltpremiere in London», sagt Festivaldirektor Christian Jungen.

AFP

