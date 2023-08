Royal Arena Festival – Festivalgegner machen mobil – und reichen Anzeige ein Gegen das Royal Arena Festival in Orpund formiert sich Widerstand. Eine anonym agierende «IG Verträgliches Festival» hat eine baupolizeiliche Anzeige eingereicht. Tobias Graden (BT)

Das Gelände des Royal Arena Festivals von oben. Foto: Pedro Rodrigues

Just am Tag, an dem das Royal Arena Festival startet, meldet sich eine Gruppe von Menschen zu Wort, denen dieses ein Dorn im Auge respektive eine Plage im Ohr ist. Die «IG Verträgliches Festival», die bislang nicht an die Öffentlichkeit getreten ist, hat eine Anzeige an die Baupolizeibehörde eingereicht. Dass es der IG um die Lärmbelästigung während des Festivals geht, wird aus ihrer Medienmitteilung offenkundig: «Jedes Jahr wiederkehrend leiden tausende Menschen und Tiere in Orpund und Umgebung unter dem nervenaufreibenden Lärm des Royal Arena Festivals», heisst es darin.