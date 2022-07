WHO und Unicef schlagen Alarm – Routine-Impfungen bei Kindern weltweit stark zurückgegangen Die Impfquote bei Kindern ist so tief wie seit 30 Jahren nicht mehr. Gründe dafür sind die Corona-Pandemie und Probleme in Konfliktregionen.

Die Routine-Impfungen bei Kindern sind wegen der Corona-Pandemie und Problemen in Konfliktregionen erstmals seit 30 Jahren zurückgegangen. 2021 hätten 25 Millionen Kinder mindestens eine der drei DTP-Impfungen verpasst, berichteten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Freitag in Genf.

DTP ist ein Kombinationsimpfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (Pertussis). «Die Folgen werden in Menschenleben gemessen», warnte Unicef-Chefin Catherine Russell. Im Jahr 2020 hätten 23 Millionen Kinder mindestens einen der drei Impftermine verpasst, im Jahr 2019 – vor der Pandemie – waren es nur 19 Millionen. Insgesamt sei der Anteil der Kinder, die alle drei Impfungen bekamen, zwischen 2019 und 2021 von 86 auf 81 Prozent gefallen.

Wachsende Missinformation über Impfungen

Die Impfrate gegen die elf wichtigsten Kinderkrankheiten sei von 71 auf 68 Prozent gefallen. Bei neuen Mitteln wie der HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs brach die Quote gar um einen Viertel ein, wie die WHO berichtete.

Als Gründe nennen die Organisationen neben der Corona-Pandemie, in der in einigen Ländern Personal aus Routine-Impfprogrammen abgezogen werden musste, und Problemen, Kinder in Konfliktregionen zu erreichen, auch wachsende Missinformation über Impfungen.

Die meisten Kinder, die DTP-Impfungen verpassten, lebten nach Angaben von Unicef und WHO in Indien, Nigeria, Indonesien, Äthiopien und den Philippinen. Dagegen sei es Uganda und Pakistan gelungen, im vergangenen Jahr wieder hohe Impfraten zu erreichen. Verantwortliche der Unicef zeigten sich optimistisch, dass diese auch in anderen Ländern nach der Pandemie wieder verbessert werden könne, das sei schon nach früheren

