«Der Bund»-Film Soirée – «Roter Himmel» Der «Bund» verlost 30 x 2 Eintrittskarten für die Film-Soirée mit «Roter Himmel» von Christian Petzold.

Christian Schulz

«Roter Himmel»

Film von Christian Petzold, 2023



Ein Sommer an der Ostsee. Es ist heiss und trocken, seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. In einem abgelegenen Ferienhaus zwischen Wald und Meer treffen vier junge Menschen um die 30 aufeinander: Leon und Felix, Freunde seit Kindertagen, der Rettungsschwimmer Devid sowie Nadja, die einen Sommerjob im Küstendorf hat.



Es sind schwebende, wie aus der Welt gefallene Tage. So wie ein Funke genügt, um die ausgetrockneten Wälder um sie herum in Brand zu setzen, geschieht es den jungen Menschen mit ihren Gefühlen und Hoffnungen. Es gibt das Glück und die Sehnsucht, aber auch Eifersucht und Empfindlichkeiten. Eine kaum merkliche Ahnung von Gefahr liegt unter der Unbeschwertheit dieses Sommers. Dann kommen die Waldbrände näher, offizielle Ansagen, das Gelände zu evakuieren, sind zu hören, Sirenen heulen, Asche regnet auf die Idylle herab.



«Roter Himmel» erzählt von vier jungen Menschen, die versuchen, der Welt eigene Wege und Erfüllung abzutrotzen. Was lange aussieht, wie eine Sommerkomödie in der Tradition von Eric Rohmer, in der sich eine Gruppe von Menschen in einem Ferienhaus treffen und sich amourösen Affären hingeben, wird in der zweiten Hälfte zu einem Drama auf Leben, Tod und Liebe. Die Idee zu dem Film kam Christian Petzold, während er in Paris an Covid erkrankte, als er dort seinen letzten Kinofilm vorstellte: «Ich lag vier Wochen im Bett und in dieser Zeit hatte ich Fieberträume, die sich alle im Sommer inmitten von Waldbränden abspielten.»



Mit Witz, einer überraschenden Leichtigkeit und zugleich einem melancholischen Unterton inszeniert Petzold diesen sommerlichen Beziehungsreigen. Nach Undine (2020) ist «Roter Himmel» der zweite Teil einer geplanten Filmtrilogie über Motive der deutschen Romantik. Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Berlin wurde der Film mit dem Silbernen Bären, dem Grossen Preis der Jury, ausgezeichnet.



Nach dem Film gibt es ein Gespräch mit Regisseur Christian Petzold.

Moderation: Alexander Sury «Der Bund»



Datum, Zeit und Ort

Samstag, 13. Mai 2023, 20 Uhr

cineMovie1, Seilerstrasse 4, Bern



So nehmen Sie an der Verlosung teil

Füllen Sie das untenstehende Onlineformular aus.

Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.



Teilnahmeschluss

Sonntag, 7. Mai 2023



Weitere Karten sind an der Kinokasse oder über www.quinnie.ch zu kaufen.