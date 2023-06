Selenski-Rede im Parlament – Rot-weisse Fahnen neben gelb-blauen Plüschtieren Während Selenskis Auftritt im Parlament gerieten die ukrainische Diaspora und eine Gruppe von Neutralitätsverfechtenden vor dem Bundeshaus kurz aneinander. Damaris Hohler

Rot-Weiss neben Blau-Gelb – und alle Augen sind auf das Bundeshaus gerichtet. Foto: Dres Hubacher

«Slava Ukraini» versus «Selenski raus!» – auf dem Bundesplatz treffen am Donnerstagnachmittag zwei Welten aufeinander. Während im Innern des Bundeshauses Präsident Wolodimir Selenski in virtueller Form eine Rede vor dem Parlament hält, versammelt sich auf dem Bundesplatz die ukrainische Diaspora zu einer Kundgebung. Das sei ein «sehr emotionaler Moment» für sie, sagt etwa Julia Sevchenko. «Wir sind alle hier, um unseren Präsidenten zu unterstützen.» Julia Sevchenko ist vor einem Jahr aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet und besucht die Kundgebung gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn. «Er möchte jeden Tag zurück in die Ukraine», sagt sie. Wegen der anhaltenden Bombardierungen könnten sie das aktuell aber nicht.