Stadt Bern muss sparen – Rot und Grün streiten über Velogelder Dass die Grünen der Stadt Bern bereit sind, bei Veloprojekten zu sparen, nennt die SP «rückwärtsgewandt». Sophie Reinhardt

Wie viel Geld erhält die Veloförderung in der Stadt Bern? Das gibt bei Linken zu reden. Foto: Franziska Rotenbühler

Die Stadt Bern muss sparen. Das wird bei den linken Parteien zur Belastungsprobe, denn sie sind sich nicht einig darüber, in welchen Bereichen weniger Geld ausgegeben werden soll. Vor allem das Velo entwickelt sich zum Zankapfel. So verlangt das Grüne Bündnis (GB) eine Finanzplanung mit inhaltlicher Priorisierung und sieht beim Prestigeprojekt der SP, der Velokampagne, Sparpotenzial. Diese sei eine «teure Kampagne ohne klar ausgewiesenen Nutzen», heisst es in einer Medienmitteilung. Weiter müssten «teure Projekte wie die Velostation am Hirschengraben, die Velobrücke und der Winterdienst auf den Velohauptrouten überprüft, redimensioniert und gegebenenfalls sistiert werden».