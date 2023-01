Der Podcast zum Schweizer Fussball – Rot in der letzten Minute – was ist mit Meschack Elia los? Sorgt der interne Konkurrenzkampf bei YB für Frust? Muss der FCZ mit anderen Stürmern angreifen? Gilt ein 1:1 in St. Gallen für den FCB als Erfolg? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es ist die letzte Szene der Partie. Ganz weit vorne in der gegnerischen Platzhälfte erhält Meschack Elia einen Freistoss zugesprochen. Damit ist der 2:1-Sieg seiner Young Boys praktisch über die Runde gebracht. Aber der Berner Stürmer freut sich nicht. Er schlägt seinem Gegenspieler den Ellbogen ins Gesicht – und fliegt zu Recht vom Platz. Was geht da vor im YB-Stürmer? Darüber reden wir in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts «Dritte Halbzeit».

Für Dominic Wuillemin ist klar: «In dieser Szene war schon Frust dabei.» In Abwesenheit des ebenfalls wegen eines Ellbogenschlags gesperrten Cedric Itten hätte sich Elia sicher in der Startaufstellung neben Jean-Pierre Nsame gesehen. Stattdessen spielte an dieser Stelle Joël Monteiro. Elia kam erst 15 Minuten vor Schluss.

Oliver Gut vermutet: «Die Roten Karten bei YB sind weniger dem Resultatdruck geschuldet. Und mehr dem internen Druck bei YB. Entweder ein Spieler ist gefrustet, weil er nicht so viel spielt, wie er sich das vorgestellt hat. Oder er spürt den Druck, besonders gut auftreten zu müssen, wenn er denn mal auf dem Platz steht.»

Ausserdem fragen wird uns der Sendung, warum die Clubs der Super League immer mehr auf Leihspieler setzen, für die sie nicht einmal eine Kaufoption besitzen. So, wie das beim neuen FCZ-Stürmer Roko Simic der Fall ist. Wir reden darüber, warum es für Clubs wie St. Gallen und auch Lugano Sinn macht, den Vertrag ihrer Trainer vorzeitig zu verlängern. Und wir wissen auf Antrag eines Hörers tatsächlich etwas Positives über die Grasshoppers zu berichten.

38:38 FC St. Gallen - FC Basel

