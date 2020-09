Budgetdebatte im Berner Stadtparlament – Rot­-grüne Stadträte sind noch nicht in Sparlaune Um Sparanträge im Sozialen rückgängig zu machen, stutzen SP und Linksgrün gewisse Anlässe. Geschont wird die Wirtschaftsförderung. Bernhard Ott und Sophie Reinhard

Spardebatte im Stadtrat: Vor der Turnhalle im Wankdorf stehen Kulturschaffende und Vertreter verschiedenen sozialen Institution Spalier. Sie demonstrieren gegen die Sparmassnahmen. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Ende dürfte das Defizit rund 40 statt der budgetierten 37 Millionen betragen. Und für die nächsten Jahre sind Fehlbeträge in ähnlicher Grössenordnung eingeplant. Aber bei Abbruch der gestrigen Budgetdebatte im Berner Stadtrat zeichnete sich ab, dass sich die rot-­grünen Fraktionen zumindest bis auf zwei, drei Millionen an das 20­-Millionen-­Franken-­Sparziel des rot-grünen Gemeinderates annähern.



Klar wurde, dass SP und Grünes Bündnis (GB) andere Sparakzente setzen als der Gemeinderat. Was beim Sozialen nicht gekürzt werden soll, wurde stattdessen bei den Repräsentationsanlässen in Präsidialdirektion eingespart. Vor einer Kürzung beim Wirtschaftsamt schreckte die rot­-grüne Mehrheit am Ende aber doch zurück. Ebenfalls ungeschoren bleiben die Förderbeiträge für die freie Kulturszene, die der Gemeinderat kürzen wollte.

Spareffekt tiefer als geplant

So dürfte der Spareffekt am Ende nicht mehr zwischen 19 und 20 Millionen Franken liegen, wie SP und GB vor der Budgetdebatte betonten, sondern etwas tiefer. Wie damit und den künftigen Folgen der Wirtschaftskrise umgegangen werden soll, ist noch unklar.

Planungsanträge des GB im Finanzplan für eine Erhöhung Obergrenze bei der Verschuldungs­ oder der Gewinnablieferungen von Energie Wasser Bern (EWB) wurden abgelehnt. Auch von punktuellen Aufschüben bei der Sanierung von Stadt­liegenschaften wollte der Rat nichts wissen. Stattdessen sollen Aufgaben wie das Personalwesen in der Stadtverwaltung zentralisiert und Doppelspurigkeiten abgebaut werden. «Man kann nicht zwanzig Millionen Franken sparen, ohne jemandem weh zu tun», sagte Finanzdirektor Michael Aebersold (SP). Der Rat die Budgetberatung in der kommenden Woche abschliessen.