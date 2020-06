Bereits heute ist klar, dass die rot-grüne Mehrheit im Stadtparlament die Sparvorhaben des Gemeinderats zurückstutzen wird. Bild: Andreas Blatter

In den nächsten drei Jahren sieht es für die Stadt Bern nicht gerade rosig aus. Nach einem goldenen Jahrzehnt erwartet der Gemeinderat Defizite zwischen 20 und 45 Millionen Franken. Angesicht eines Budgets von 1,2 Milliarden Franken ist das noch nicht der Untergang. Für ein paar Jahre sollte es eigentlich möglich sein, beim Bevölkerungswachstum und beider Steigerung der Lebensqualität etwas vom Gas zu gehen. Die Aufregung im rot-grünen Lager rund um das 23-Millionen-Sparpaket fürs nächste Jahr ist aber gross. Bereits heute ist klar, dass die rot-grüne Mehrheit im Stadtparlament die Sparvorhaben zurückstutzen wird.

Die Blockade zwischen den rot-grünen Mehrheiten in Gemeinde- und Stadtrat zeigt vor allem eines: In einem Wahljahr ist es von Rot-Grün offenbar zu viel verlangt, eine kohärente Antwort auf die zu einem guten Teil hausgemachte Finanzkrise zu finden. Der Gemeinderat präsentiert stattdessen ein mut- und visionsloses Rasenmäher-Sparpaket und provoziert damit den Widerspruch der «eigenen» Fraktionen im Stadtparlament: Sie ziehen eine stärkere Verschuldung oder gar eine Erhöhung der Steuern für Unternehmen einer Debatte über das Notwendige und das Lässliche vor. Damit wird die Zeche für den grosszügigen Ausbau der letzten Jahre den nächsten Generationen und der Wirtschaft übertragen, deren Steuerabgaben doch eben erst eingebrochen sind. Und die Chance auf eine nüchterne Debatte über die Aufgaben des Staates wird verpasst.

Die rot-grüne Mehrheit in der Stadt Bern hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie Geld ausgeben kann. Aber sie bleibt den Beweis vorläufig schuldig, dass sie bei den Ausgaben und den Investitionen auch Prioritäten setzen kann. In früheren Finanzkrisen rief der Gemeinderat die Fraktionen jeweils zu einem runden Tisch zusammen, an dem mehrheitsfähige Vorschläge bei Ausgaben und Einnahmen erarbeitet wurden. Es ist nur mit kurzfristig-wahltaktischen Überlegungen erklärbar, warum er darauf in einer der grössten Krisen der Nachkriegszeit verzichtet.