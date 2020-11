Knall bei Wahlen – Die rot-grüne Mehrheit in Basel ist Geschichte Nach 16 Jahren kommts zum Machtwechsel in der Regierung – das ist nach der Auszählung der brieflichen Stimmen klar. Mit Esther Keller steht die erste Grünliberale überhaupt vor dem Einzug in eine kantonale Regierung. Philipp Loser

Regierungsratskandidatin Stephanie Eymann (LDP) in Basel landet im zweiten Wahlgang an der Spitze. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Machtwechsel hatte sich nach dem ersten Wahlgang abgezeichnet – doch die Deutlichkeit überrascht nun doch. Nach Auszählung der brieflichen Stimmen (das sind traditionellerweise rund 90 Prozent aller Stimmen in Basel) sieht die Reihenfolge für die drei noch zu besetzenden Sitze in der Regierung in Basel so aus: Stephanie Eymann (LDP, neu) vor Kaspar Sutter (SP, neu) und Esther Keller (GLP, neu). Knapp tausend Stimmen dahinter befindet sich der bisherige Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) und danach, abgeschlagen, Heidi Mück von der Basta.

Das bedeutet erstens: Die rot-grüne Mehrheit in Basel-Stadt ist Geschichte. Heidi Mück wird den Rückstand mit den Urnengängern nicht mehr aufholen können.

Es bedeutet zweitens: Mit Esther Keller werden die Grünliberalen mit grosser Wahrscheinlichkeit zum ersten Mal überhaupt in eine kantonale Regierung einziehen.

Und es bedeutet drittens: Mit der Abwahl von Baschi Dürr verliert die FDP ihren Sitz in der Basler Regierung – zum ersten Mal in der Geschichte des Kantons und der Partei.

Sensationen mit Ankündigung

Das sind alles für sich genommen eigentliche Sensationen – doch es sind Sensationen, die sich angekündigt haben. Grundlage für den Machtwechsel ist das schlechte Abschneiden von Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann von den Grünen im ersten Wahlgang. Ackermann sass nur eine Legislatur in der Regierung und stand von Beginn an in der Kritik. Ihre Kommunikationsfähigkeiten waren nicht über alle Zweifel erhaben – in einer Position, in der es massgeblich Kommunikationsaufgaben zu erledigen gilt.

Nach dem schlechten Resultat im ersten Wahlgang zog sich Ackermann zurück, und die Grünen konnten keine Alternative präsentieren. In die Lücke sprang Heidi Mück von der Bündnispartnerin Basta. Mück politisiert am linken Rand des Spektrums und galt vielen in der SP als nicht wählbar. Spätestens als Mück die Verstaatlichung der Pharma für «bedenkenswert» erklärte, sanken ihre Wahlchancen deutlich.

Stattdessen wird nun Stephanie Eymann in die Regierung einziehen – die Liberalen sind damit doppelt vertreten. Eymann war bisher nur im Nachbarkanton und auf Gemeindeebene politisch tätig. Sie profitiert von einem anständigen Wahlkampf und von ihrem Namen – sie ist die Nichte von Nationalrat Christoph Eymann und Teil einer Grossfamilie, die den bürgerlichen Teil der Basler Politik dominiert und von jeher gute Abstimmungsresultate erzielt. (Lesen Sie hier die Geschichte der Grossfamilie Eymann/von Falkenstein.)

Esther Keller (GLP) führt mit knapp tausend Stimmen Vorsprung auf Baschi Dürr (FDP). Foto: Dominik Plüss

Die grosse Profiteurin der rot-grünen Schwäche (und jener der FDP) ist die Grünliberale Partei mit ihrer Kandidatin. «Viele linke Wählerinnen scheinen Esther Keller gewählt zu haben, um eine rein bürgerliche Mehrheit zu verhindern», mutmasste SP-Präsident Pascal Pfister auf Twitter. Die ehemalige Fernsehmoderatorin und Unternehmenssprecherin von Novartis trat ohne Bündnispartner zu den Wahlen an und zeigte einen sehr engagierten Abstimmungskampf.

Wenn Keller die knapp tausend Stimmen Vorsprung auf Baschi Dürr halten kann, dann wird sie in Zukunft in der Mitte einer geteilten Basler Regierung sitzen. Beat Jans (SP), der bereits im ersten Wahlgang gewählt wurde, übernimmt neu das Regierungspräsidium. Das Endresultat wird um 18 Uhr erwartet.